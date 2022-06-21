Пекло, грозы и град прогнозируют синоптики в Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 21 июня, а также последующие три дня ожидается сильная жара. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, столбики термометров в тени во вторник поднимутся до отметки +37 градусов. Никаких осадков не ожидается. Кроме того, будет практически безветренно.

– Ветер 21 июня ожидается юго-западный с порывами 5-10 м/с, лишь местами порывы 11-14 м/с. Температура воздуха днем составит по области от +32 до +37 градусов, – говорится в краткосрочном прогнозе. – В отдельных западных районах региона ожидается от +27 до +32 градусов.

Местами по Волгоградской области предстоящей ночью ожидаются кратковременные и сильные дожди, не исключены грозы.

– При грозах порывы ветра составят 22 июня от 15 до 20 м/с. Температура воздуха днем поднимется в среду до отметки +32 градуса, – сообщают синоптики. – 23 июня в отдельных районах Волгоградской области возможен град, дневная температура при этом по-прежнему будет высокой – до +32 градусов.