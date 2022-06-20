Пять районов в Волгограде 21 июня останутся без света

В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 21 июня в городе будет приостановлена подача электричества в пяти районах. В этот список вошли дома в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах.

В Красноармейском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам:

- ул. Бутлерова, 397-443, .282-308,