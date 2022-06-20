Пять районов в Волгограде 21 июня останутся без света

В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 21 июня в городе будет приостановлена подача электричества в пяти районах. В этот список вошли дома в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах.
В Красноармейском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам:
- ул. Бутлерова, 397-443, .282-308,
с 08:00 до 14:00
- ул. Набережная, 6, 12-14,
- ул. Комсомольская, 15-17,
- ул. Центральная, 24/1,
- ул. Дачная, 1-17, 2-16,
В Краснооктябрьском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 17:00
- ул. Руднева, 51-59, 61а, 61, .63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84,
- ул. Аэрофлотская, д.69-75, д.72-78,
- ул.Титова, 70, 76, 77,.77Д, 79, 81,
В Тракторозаводском районе отключения запланированы в то же время 09:00 до 17:00:
- ул. Боткина, 43-77, 50-86,
- ул. Метростроевская, 46-58,
- пер. Ногина, 34/1, .34,
- пер. Бакунина, 23, 23а,
В Кировском районе в многоквартирных домах пропадет электричества с 09:00 до 17:00:
- ул. Генерала Апанасенко, 5-27, 4-18,
- ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26,
- ул. Кленовая, 2-18,
- пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8,
- пер. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12,
В Ворошиловском районе электричества не будет с 09:00 до 17:00 на улицах:
- ул. Дербентская, 62, 71,
- ул. Чембарская, 14, , 6/1-16/16/8, 16/11, 16/12,
- ул. Чембарская, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, д.59б, 61а, 61,
- ул. Саранская, 59-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а.