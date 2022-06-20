Общество

В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подростка

Общество 20.06.2022 13:09
0
20.06.2022 13:09


В Волжском Волгоградской области полицейские накануне разыскали пропавшую 17 июня девочку-подростка. Как стало известно ИА «Высота 102», несовершеннолетнюю нашли в ходе проведения ОРМ. 

— В отношении подростка не зафиксировано совершения каких-либо противоправных действий, — сообщили информагентству в пресс-службе УМВД России по городу Волжскому. 

Известно, что 16-летнюю волжанку обнаружили недалеко от собственного дома. Со слов девочки, своим поступком она просто хотела позлить близких. 

Ранее знакомый пропавшей девушки сообщал, что последним ее видел ее парень Данил. Якобы молодой человек проводил подростка домой, а затем она исчезла.   

Фото: Жесть Волжский/vk.com

Читайте также: 

В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
20.06.2022 15:53
Общество 20.06.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 15:06
Общество 20.06.2022 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 14:45
Общество 20.06.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 13:08
Общество 20.06.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:32
Общество 20.06.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:09
Общество 20.06.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 11:41
Общество 20.06.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 11:03
Общество 20.06.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 09:57
Общество 20.06.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 09:22
Общество 20.06.2022 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 06:25
Общество 20.06.2022 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 23:27
Общество 19.06.2022 23:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 21:05
Общество 19.06.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 16:43
Общество 19.06.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 15:41
Общество 19.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентовСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде директор ЧОПа «кинул» охранника на 60 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионеСмотреть фотографии
15:06
Сотни полицейских 21 июня вечером соберутся на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:45
«Это личное»: в Волгограде за 45 млн выставили на продажу бар «Гелидор»Смотреть фотографии
14:40
Двое работников фермы убили краснокнижного сайгака в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Уроженец Самарканда в Волгограде из-за измены зарезал свою сожительницуСмотреть фотографии
13:09
В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:08
Главу фирмы под Волгоградом оштрафовали за нового сотрудника из облкомприродыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсантаСмотреть фотографии
12:32
Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:21
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»Смотреть фотографии
12:14
«Думали, что плачет ребенок»: под Волгоградом несколько часов вытаскивали козленка из битумной лужиСмотреть фотографии
12:09
Прокуратура через суд заставила связать 5 сел под Волгоградом с районным центромСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умерСмотреть фотографии
11:41
Бочаров по итогам ПМЭФ-2022 на оперативном совещании озвучил коллегам задачиСмотреть фотографии
11:03
Селянин в Волгоградской области навалил кучу навоза у здания соцслужбыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области мужчина умер после выстрела в кошкуСмотреть фотографии
10:33
В массовом ДТП с КамАЗом под Волгоградом пострадали 6 человекСмотреть фотографии
09:57
Нерадивый подрядчик капремонта в Волгограде проиграл банку суд на 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системыСмотреть фотографии
06:25
На новой неделе горячую воду отключат в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр с Мамаевым курганом на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
 