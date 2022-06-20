В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подростка

В Волжском Волгоградской области полицейские накануне разыскали пропавшую 17 июня девочку-подростка. Как стало известно ИА «Высота 102», несовершеннолетнюю нашли в ходе проведения ОРМ.

— В отношении подростка не зафиксировано совершения каких-либо противоправных действий, — сообщили информагентству в пресс-службе УМВД России по городу Волжскому.

Известно, что 16-летнюю волжанку обнаружили недалеко от собственного дома. Со слов девочки, своим поступком она просто хотела позлить близких.

Ранее знакомый пропавшей девушки сообщал, что последним ее видел ее парень Данил. Якобы молодой человек проводил подростка домой, а затем она исчезла.

Фото: Жесть Волжский/vk.com

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