В Волгоградской области по требованию прокуратуры в муниципальную собственность вернули участок земли вдоль трассы, предназначенный для коммерческого использования. Как сообщила 17 июня ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, вопреки закону чиновники Среднеахтубинского района передали землю жительнице Ленинского района без проведения необходимых в таких случаях торгов.

Как уточнили в прокуратуре, вернуть участок площадью 260 кв.м. удалось через суд.

– Прокуратурой Среднеахтубинского района была проведена проверка исполнения требований земельного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконного отчуждения земельного участка в зоне коммерческого назначения, – сообщила информагентству Оксана Черединина. – Установлено, что в 2019 году администрацией Средней Ахтубы в собственность жительницы Ленинского района в дополнение к основному передан земельный участок в зоне земель различных видов производственного и делового назначения. При этом вопреки требованиям законодательства дополнительный участок предоставлен женщине без проведения конкурентных процедур, что недопустимо для земель в зоне коммерческого назначения.

В прокуратуре пришли к выводу, что действия чиновников лишили возможности приобретения данного земельного участка на торгах иных заинтересованных лиц.

– По результатам проверки прокурор Среднеахтубинского района обратился в суд с иском о признании незаконным постановления администрации о предоставлении дополнительного земельного участка в собственность за плату, а также признании сделки ничтожной, – сообщают в прокуратуре региона. – Решением суда иск полностью удовлетворен.

Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль.