Общество

Под Волгоградом чиновников поймали на разбазаривании земель вдоль трассы

Общество 17.06.2022 09:27
0
17.06.2022 09:27


В Волгоградской области по требованию прокуратуры в муниципальную собственность вернули участок земли вдоль трассы, предназначенный для коммерческого использования. Как сообщила 17 июня ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, вопреки закону чиновники Среднеахтубинского района передали землю жительнице Ленинского района без проведения необходимых в таких случаях торгов. 

Как уточнили в прокуратуре, вернуть участок  площадью 260 кв.м. удалось через суд. 

– Прокуратурой Среднеахтубинского района была проведена проверка исполнения требований земельного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконного отчуждения земельного участка в зоне коммерческого назначения, – сообщила информагентству Оксана Черединина. – Установлено, что в 2019 году администрацией Средней Ахтубы в собственность жительницы Ленинского района в дополнение к основному передан земельный участок  в зоне земель различных видов производственного и делового назначения. При этом вопреки требованиям законодательства дополнительный участок предоставлен женщине без проведения конкурентных процедур, что недопустимо для земель в зоне коммерческого назначения. 

В прокуратуре пришли к выводу, что действия чиновников лишили возможности приобретения данного земельного участка на торгах иных заинтересованных лиц.

– По результатам проверки прокурор Среднеахтубинского района обратился в суд с иском о признании незаконным постановления администрации о предоставлении дополнительного земельного участка в собственность за плату, а также признании сделки ничтожной, – сообщают в прокуратуре региона. – Решением суда иск полностью удовлетворен. 

Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
17.06.2022 10:24
Общество 17.06.2022 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 21:52
Общество 16.06.2022 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 20:42
Общество 16.06.2022 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 19:01
Общество 16.06.2022 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 17:57
Общество 16.06.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 17:37
Общество 16.06.2022 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 16:40
Общество 16.06.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 16:02
Общество 16.06.2022 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2022 15:49
Общество 16.06.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 15:28
Общество 16.06.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 14:29
Общество 16.06.2022 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 12:42
Общество 16.06.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 11:03
Общество 16.06.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 10:44
Общество 16.06.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2022 10:39
Общество 16.06.2022 10:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:09
Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела двух человекСмотреть фотографии
11:04
Депутат Госдумы оценил шансы Волгоградской области на рывок в экономикеСмотреть фотографии
10:45
В центре Волгограда эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
10:24
Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену МужестваСмотреть фотографии
10:02
В суд Москвы «дочка» Google подала заявление о банкротствеСмотреть фотографии
10:00
Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде заводчицу мейн-кунов обхитрил аферистСмотреть фотографии
09:27
Под Волгоградом чиновников поймали на разбазаривании земель вдоль трассыСмотреть фотографии
08:53
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
06:28
Несовершеннолетний ребенок судьи в Волгограде оказался крупным владельцем недвижимостиСмотреть фотографии
21:52
Coca-Cola исчезнет с полок магазинов в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:42
Пять районов Волгограда останутся без света 17 июняСмотреть фотографии
19:30
«У нас там человек человеку – волк»: беженец из ДНР о голодном месяце в Мариуполе и новой жизни в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:25
Волжанка спалила сигаретой ферму в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
Вузы Волгограда поднялись в топ-20 по уровню зарплат выпускников в РоссииСмотреть фотографии
17:57
Цены на картошку, морковь и мясо растут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
«Заломят цены, как в том году»: волгоградцы уже не ждут официального открытия пляжейСмотреть фотографии
16:40
Замгубернатора Бахин встретился с заместителем председателя правительства ЛНРСмотреть фотографии
16:02
Банк «Открытие»: 94% жителей ЮФО не против параллельного импорта в Россию товаров и оборудованияСмотреть фотографии
15:49
В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепахСмотреть фотографии
15:28
Житель Волгограда ответит за воровство денег с банковских карт стариковСмотреть фотографии
14:29
Под Волгоградом из-за долгов на 24 млн отключат электричество в 10 СНТСмотреть фотографии
13:58
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решенийСмотреть фотографии
13:40
Уличного художника Philippenzo осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде объявили экстренную эвакуацию ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:42
Прямые чартеры в Анталью запускают 3 июля из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:29
В Госдуме предложили наделять статусом ветеранов боевых действий гражданских лицСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде экстренно эвакуировали пассажиров и персонал аэропортаСмотреть фотографии
11:36
Глава Волгоградского облсуда и его замы отчитались о доходах за 2021 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде скончался почетный ветеран МВД Юрий ТоргашиковСмотреть фотографии
 