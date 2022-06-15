Экономика

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом

Экономика 15.06.2022 15:54
0
15.06.2022 15:54


По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено сильными рыночными позициями в сочетании с приемлемой диверсификацией бизнеса, высокой достаточностью капитала, умеренной склонностью к риску и рентабельностью бизнеса, приемлемой диверсификацией структуры фондирования, комфортным запасом ликвидности и высокой вероятностью поддержки со стороны единственного акционера – Банка России.
Рейтинговое агентство отмечает высокие позиции «Открытия» в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года. Присоединение РГС банка позволит дополнительно укрепить позиции банка в розничном кредитовании. 
Агентство отмечает, что банк поддерживает стабильно высокий запас капитала. Склонность к риску оценивается как умеренная, при этом значительная часть корпоративных клиентов банка может быть отнесена к заемщикам со средними и высокими оценками кредитного качества по методологии НКР.
Структура фондирования оценивается как достаточно диверсифицированная одновременно как по источникам, так и по крупнейшим кредиторам с заметной долей средств физических лиц в обязательствах (около 40%).
Система управления рассматривается как адекватная целям развития и специфике бизнес-модели банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
15.06.2022 15:46
Экономика 15.06.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 15:11
Экономика 15.06.2022 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 14:05
Экономика 15.06.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:52
Экономика 15.06.2022 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:04
Экономика 15.06.2022 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:03
Экономика 15.06.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 09:43
Экономика 15.06.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:55
Экономика 14.06.2022 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:18
Экономика 14.06.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:12
Экономика 14.06.2022 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 12:20
Экономика 14.06.2022 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 08:20
Экономика 14.06.2022 08:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.06.2022 11:07
Экономика 13.06.2022 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:02
Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумыСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области эвакуировали мэрию и думу города ВолжскогоСмотреть фотографии
16:58
В подмосковных Люберцах осудили жену иностранца из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пообещали не допустить взрывного роста тарифов на услуги ЖКХСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцамСмотреть фотографии
15:26
В Краснодаре 46-летний волгоградец поджег здание УФСБСмотреть фотографии
15:17
Niletto и Денис Лебедев выступят на молодежном фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
 