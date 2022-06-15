Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом
Экономика 15.06.2022 15:54
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15.06.2022 15:54
По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено сильными рыночными позициями в сочетании с приемлемой диверсификацией бизнеса, высокой достаточностью капитала, умеренной склонностью к риску и рентабельностью бизнеса, приемлемой диверсификацией структуры фондирования, комфортным запасом ликвидности и высокой вероятностью поддержки со стороны единственного акционера – Банка России.
Рейтинговое агентство отмечает высокие позиции «Открытия» в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года. Присоединение РГС банка позволит дополнительно укрепить позиции банка в розничном кредитовании.
Агентство отмечает, что банк поддерживает стабильно высокий запас капитала. Склонность к риску оценивается как умеренная, при этом значительная часть корпоративных клиентов банка может быть отнесена к заемщикам со средними и высокими оценками кредитного качества по методологии НКР.
Структура фондирования оценивается как достаточно диверсифицированная одновременно как по источникам, так и по крупнейшим кредиторам с заметной долей средств физических лиц в обязательствах (около 40%).
Система управления рассматривается как адекватная целям развития и специфике бизнес-модели банка.
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