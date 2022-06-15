Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом





По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено сильными рыночными позициями в сочетании с приемлемой диверсификацией бизнеса, высокой достаточностью капитала, умеренной склонностью к риску и рентабельностью бизнеса, приемлемой диверсификацией структуры фондирования, комфортным запасом ликвидности и высокой вероятностью поддержки со стороны единственного акционера – Банка России.

Рейтинговое агентство отмечает высокие позиции «Открытия» в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года. Присоединение РГС банка позволит дополнительно укрепить позиции банка в розничном кредитовании.

Агентство отмечает, что банк поддерживает стабильно высокий запас капитала. Склонность к риску оценивается как умеренная, при этом значительная часть корпоративных клиентов банка может быть отнесена к заемщикам со средними и высокими оценками кредитного качества по методологии НКР.

Структура фондирования оценивается как достаточно диверсифицированная одновременно как по источникам, так и по крупнейшим кредиторам с заметной долей средств физических лиц в обязательствах (около 40%).

Система управления рассматривается как адекватная целям развития и специфике бизнес-модели банка.