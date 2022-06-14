Общество

«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогах

Общество 14.06.2022 20:01
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14.06.2022 20:01


За минувшие выходные и праздники полицейскими выявлены 78 нетрезвых водителей. Как сообщает ИА «Высота 102», нарушители в свое оправдание придумывали довольно эксцентричные отговорки.



— Всех нарушителей сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами. Составлены административные протоколы. Автомобили помещены на спецстоянки, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 пытался узнать у инспекторов ДПС, на каком основании он не может сесть за руль пьяным.

— Зачем вы сели за руль пьяным? 

— У нас в нетрезвом состоянии нельзя садиться? 

— Нет.

— А почему? 

— Законодательство такое.

— Какое такое законодательство? 

В Дзержинском районе Волгограда 40-летний автолюбитель за управлением Datsun также прошел медосвидетельствование, подтвердившее факт опьянения. 


— Спиртные напитки употребляли? 

— Да, квас. 

— Нету, ноль. Прибор у вас неисправный.

— Установлено состояние алкогольного опьянения. 

— Не отрицаю.

— Что пили? Пиво? 

— Да. 


В Советском районе областной столицы 40-летний мужчина с признаками опьянения находился за рулем автомашины Renault Logan. Водитель не захотел подписывать протокол, мотивируя это… состоянием опьянения.

— Не кричите, пожалуйста. 

— Короче, я это самое… короче… в состоянии… чисто юридически…

— Я вас услышал, можно теперь я скажу. 

— Я готов пройти процедуру.

— Это протокол отстранения от управления на момент проведения административной процедуры. Вот здесь распишитесь. 

— Так как у меня признаки алкогольного опьянения, я не имею права подписывать. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок до двух лет. Помимо этого, такому автолюбителю грозит штраф в размере 30 000 рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования влечет уже уголовное наказание. 

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8442) 93-77-75, 33-24-27.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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