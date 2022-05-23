Общество

Слабоумие и отвага: волгоградская полиция выловила за два дня 40 пьяных водителей

Общество 23.05.2022 15:04
0
23.05.2022 15:04


В Волгоградской области за минувшие выходные полицейские выловили на дорогах 41 водителя, севшего за руль в нетрезвом виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, большинство из них отказались от  освидетельствования а месте. Некоторые, больше того, заявляли, что ждут личных адвокатов. 

– За минувшие выходные  выявлен 41 факт нетрезвого вождения. После употребления алкоголя сесть за руль транспортного средства себе позволяли как мужчины, так и женщины, – сообщают в главке МВД. – Так, в Кировском районе 39-летняя женщина управляла автомобилем марки Opel Vectra с явными признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования отказалась.

К ушедшим в отказ водителям в Центральном районе Волгограда присоединился 19-летний водитель «двенадцатой». полицейскими установлено, что несмотря на свой достаточно юный возраст, волгоградец уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит уголовная ответственность. 

В Краснооктябрьском районе 29-летний житель Волгограда управлял  находился за рулем автомобиля марки Škoda Roomster с явными признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования  он также отказался.

Иномаркой Toyota Avensis, будучи пьяным, управлял 52-летний мужчина в Советском районе. 

– В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Транспортные средства помещены на специализированные стоянки, – сообщили в главке МВД. – Всем нетрезвым водителям грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Полицейские обращаются к жителям Волгограда с просьбой сообщать о водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
23.05.2022 19:29
Общество 23.05.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 17:20
Общество 23.05.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 16:58
Общество 23.05.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:44
Общество 23.05.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:34
Общество 23.05.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 14:37
Общество 23.05.2022 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2022 14:36
Общество 23.05.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 13:36
Общество 23.05.2022 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 12:18
Общество 23.05.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 10:56
Общество 23.05.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 10:32
Общество 23.05.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 09:53
Общество 23.05.2022 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2022 09:21
Общество 23.05.2022 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.05.2022 20:44
Общество 22.05.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2022 19:21
Общество 22.05.2022 19:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
В Волгоградской области 25 мая снова объявят сухой законСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде в разрушенных домах выживают старики с инвалидамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Владельцы современных смартфонов с поддержкой 4G пользуются интернетом в 10 раз большеСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде рецидивисту дали 4 года за историю с девушкой и Porsche CayenneСмотреть фотографии
17:20
Путин обновил председателей в двух судах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
Суд в Саратове подтвердил картельный сговор при строительстве детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Мох и отколотые плиты: в Волгограде разрушается постамент танка-памятника Т-34Смотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом иностранцу-педофилу дали 15 лет за насилие над детьми сожительницыСмотреть фотографии
15:59
«Можем повторить»: в Михайловке Волгоградской области разразился новый скандал из-за тарифов ЖКХСмотреть фотографии
15:44
Волгоградскую больницу обязали без согласия покойника выдать историю болезни его супругеСмотреть фотографии
15:34
Давно так руки не тряслись: волгоградец запустил коптер в дом-призрак на улице ЖолудеваСмотреть фотографии
15:04
Слабоумие и отвага: волгоградская полиция выловила за два дня 40 пьяных водителейСмотреть фотографии
14:37
Банк «Открытие»: наиболее популярные модели новых авто с начала года подорожали на 29-66%Смотреть фотографии
14:36
Владимир Устинов вручил орден волгоградцам, воспитывающим 8 детейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде две УК подозревают в обмане жильцов на 4 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Хозяина квартиры-притона отдали под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
На рынке Волгограда на глазах у мужа скончалась 66-летняя женщинаСмотреть фотографии
13:36
Полпред президента РФ в ЮФО Устинов прибыл в Волгоград с визитомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ВолГУ, кардиоцентр и МФЦСмотреть фотографии
13:21
«Это все санкции»: в Волгоградской области в апреле годовая инфляция превысила 17%Смотреть фотографии
12:41
В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собакиСмотреть фотографии
12:37
В «Сириусе» провели образовательный интенсив по защите банковской инфраструктурыСмотреть фотографии
12:18
За школьниками Волгограда усилят ночной контроль на каникулахСмотреть фотографии
11:29
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:26
Трое лжесиловиков осуждены в Волжском за вымогательствоСмотреть фотографии
10:56
Фуры пустят в обход Третьей Продольной в Волгограде, движение сузятСмотреть фотографии
10:33
«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаровСмотреть фотографии
10:32
Бешеный котенок поранил ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде 34-летнего мужчину до смерти забили палкойСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали трое и погиб 25-летний мужчинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 