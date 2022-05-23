Слабоумие и отвага: волгоградская полиция выловила за два дня 40 пьяных водителей

В Волгоградской области за минувшие выходные полицейские выловили на дорогах 41 водителя, севшего за руль в нетрезвом виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, большинство из них отказались от освидетельствования а месте. Некоторые, больше того, заявляли, что ждут личных адвокатов.

– За минувшие выходные выявлен 41 факт нетрезвого вождения. После употребления алкоголя сесть за руль транспортного средства себе позволяли как мужчины, так и женщины, – сообщают в главке МВД. – Так, в Кировском районе 39-летняя женщина управляла автомобилем марки Opel Vectra с явными признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования отказалась.

К ушедшим в отказ водителям в Центральном районе Волгограда присоединился 19-летний водитель «двенадцатой». полицейскими установлено, что несмотря на свой достаточно юный возраст, волгоградец уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Краснооктябрьском районе 29-летний житель Волгограда управлял находился за рулем автомобиля марки Škoda Roomster с явными признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования он также отказался.

Иномаркой Toyota Avensis, будучи пьяным, управлял 52-летний мужчина в Советском районе.

– В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Транспортные средства помещены на специализированные стоянки, – сообщили в главке МВД. – Всем нетрезвым водителям грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Полицейские обращаются к жителям Волгограда с просьбой сообщать о водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.