Общество

Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжение

Общество 14.06.2022 17:51
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14.06.2022 17:51



Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал коммунальщиков обеспечить надлежащим горячим водоснабжением жильцов дома №6 по ул. Загорская, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Проверка была проведена по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома. 
Установлено, что в девятиэтажке, построенной в 1984 году, не имеется циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения.  Из-за этого горячая вода поступает на верхние этажи здания по истечении значительного периода времени после открытия крана.
Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечить жильцов указанного многоквартирного дома горячим водоснабжением в соответствии с требованиями санитарных норм.
Центральный районный суд Волгограда иск прокурора полностью удовлетворил.
По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

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