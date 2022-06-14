Волгоградцы больше других россиян боятся потерять работу





Жители Волгоградской области больше других в России боятся потерять работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в службе исследований hh.ru, почти половина работающих волгоградцев живут в постоянном страхе из-за возможной угрозы увольнения. 51% опрошенных такой угрозы не ощущают, а 9% затрудняются ответить.

Страх потерять работу среди работающего населения увеличился во втором квартале (апрель, май, июнь) 2022 года – в первом квартале (январь февраль, март) увольнения боялось лишь 25% горожан.

Индекс стабильности на текущем месте работы у волгоградцев также снизился по сравнению с началом года – с 0,47 в первом квартале 2022 года упал до 0,12.

По России в целом опасаются своего увольнения 31% опрошенных, а 59 процентов не переживают по этому поводу. После Волгоградской области лидерами по страху увольнения среди населения стали: Тульская область и Москва – 39% и 37% соответственно. Самыми беззаботными оказались жители Алтайского края, Омской и Иркутской областей - 80, 75 и 71%.