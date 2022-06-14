







В сезон созревания ягод сотрудники Роспотребнадзора дали советы жителям Волгоградской области, на что необходимо обращать внимание при выборе клубники и черешни.

Специалисты уверены, что качественную клубнику можно определить по ряду признаков.

Так, ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного и насыщенного цвета. А листики «чашечки», обрамляющие ягоду, - не увядшие и зеленые. Поверхность ягод должна быть упругой, блестящей, гладкой, без вмятин и повреждений. Хорошая клубника издает насыщенный, ягодный запах.

Волгоградцам следует отказаться от употребления клубники, которая не пахнет, ее ягоды стали влажными, а на поверхности появились пятна. Роспотребнадзор не рекомендует покупать мягкие ягоды, в которых, возможно, уже начался процесс гниения. Опасения должны вызывать и сухие, пожелтевшие листики «чашечки» или их отсутствие. Также некачественной является клубника с неоднородной окраской, зеленоватыми пятнами или белым кончиком - это признаки неполной зрелости ягоды.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, поэтому клубнику надо покупать ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.

Дали специалисты и советы при выборе черешни.

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.

У этой ягоды должна быть плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что скорее всего негативно скажется на их вкусе.

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий. Темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

В Роспотребнадзоре отмечают, что самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона, который приходится на конец июня - середину июля. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, под конец сезона чаще встречаются перезревшие, подгнившие ягоды.

Фото из архива ИА «Высота 102»