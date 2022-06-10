Бочаров наградил волгоградских врачей за борьбу с COVID-19

Награды за вклад в развитие региона и борьбу с пандемией вручили жителям Волгоградской области в преддверии Дня России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, губернатор вручил медали «Луки Крымского» врачам и руководителям медучреждений в торжественной обстановке в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области.

Медалями были награждены:

заместитель главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Игорь Брамник,

главный врач Волгоградской областной клинической больницы № 3 Елена Левшина и её заместитель Ирина Короткова,

врач клинической больницы № 5 Мухамад Садиков,

завотделением клинической больницы № 5 Алексей Ханов,

заместитель главного врача больницы № 15 Елена Яшина.

Также за многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона отмечены руководители и профильные специалисты органов власти Волгоградской области.

— Вас, представителей самых разных профессий, объединяют высокий профессионализм, любовь к труду и преданность выбранному дел. Вы трудитесь с полной самоотдачей, спасаете жизни и здоровье людей, участвуете в выполнении приоритетных задач и реализации проектов развития Волгоградской области, – отметил Андрей Бочаров. – Отдельно отмечу большой личный вклад присутствующих здесь врачей и руководителей сферы здравоохранения Волгоградской области в организацию работы по преодолению пандемии новой коронавирусной инфекции. Вы сделали и продолжаете вместе со своими товарищами делать всё зависящее, чтобы этот новый вызов времени как можно скорее стал историей. Для меня сегодня большая честь от имени Президента России, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации и награды Волгоградской области. И, конечно, поздравить вас и всех жителей с наступающим праздником - с Днём России!

Фото администрация Волгоградской области

