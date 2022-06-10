







Работы по подготовке мест отдыха у воды в Волгограде еще не завершены, но горожане уже изнывают от жары и просят чиновников организовать работу городских пляжей и транспортное сообщение с ними как можно скорее.

– У меня трое внуков и один совсем еще маленький. Где ему отдыхать, ведь пляжей до сих пор нет. Без воды – плохо, да и добраться до нее проблематично. Раньше в сторону Краснослободска ходили речные трамвайчики, было просто замечательно. А что сейчас? Либо свой транспорт, либо маршрутка, а с нее идти еще долго. Неужели нельзя хотя бы на лето пустить речные трамвайчики до пляжей из Волгограда в Краснослободск? – задается вопросом читатель ИА «Высота 102».

Мужчина обратился за помощью в региональное отделение одной из политических партий, чтобы ему помогли решить эту проблему.

Напомним, что в администрации Волгограда пока не спешат называть территории, где в 2022 году разместятся городские пляжи. В мэрии поясняют, что решение об открытии пляжей будет приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

В прошлом году в Волгограде работал всего один пляж в Красноармейском районе, где можно было загорать и купаться. Однако из-за протяженности города и больших расстояний добраться туда могли далеко не все желающие.

Что же касается дополнительных маршрутов речных трамвайчиков сообщением «Волгоград-Краснослободск», «Волгоград-Бакалда» и «Бакалда-Культбаза», то в последний раз они запускались в летний сезон 2018 года. Тогда это было связано с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу. Тогда на речных трамвайчиках можно было добраться до турбаз и пляжей, расположенных на левом берегу Волги.

Жители Краснослободка, отметим, до сих мечтают о возрождении летнего маршрута речного трамвайчика до Волгограда и обратно, который отменили после запуска моста через Волгу.

В мэрии Волгограда на запрос «Высоты 102» в ответ на редакционный запрос сообщили, что некомпетентны давать комментарии по данной теме. Сообщение Волгоград-Краснослободск, как выяснилось, относится к межмуниципальным маршрутам. Информагентство обратилось за комментариями в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.



