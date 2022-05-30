В Волжском стартует купальный сезон 13 июня

На территории городского пляжа Волжского стартовали работы по подготовке к купальному сезону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города-спутника, открытие сезона запланировано уже на 13 июня.

С 1 мая подрядная организация под контролем МАУ «Современные городские технологии» приступила к благоустройству пляжа. На территории отдыха началась уборка мусора, покос травы, обследование и очистка дна акватории, расстановка буев, оборудование детского сектора пляжа, установка питьевых фонтанчиков, новых теневых навесов и настилов для прохода.

- Уровень воды в Ахтубе уже снизился до нормальных отметок, сейчас ведется подготовка к расчистке дна реки водолазами. Подрядная организация заключила договоры на лабораторное исследование воды, песка, вывоз отходов, дезинсекцию, очистку и обследование дна. В настоящее время заключаются договоры с службой спасения, - пояснили в пресс-службе администрации города Волжского.

Помимо этого, на пляже уже отремонтированы кабинки для переодевания, технические помещения и комнаты медперсонала. Уже скоро будет подключено водоснабжение.