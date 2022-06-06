



В администрации Волгограда пока не спешат называть территории, где в 2022 году разместятся городские пляжи. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, информация о количестве пляжей будет известна после всех надзорных мероприятий. Сроки при этом не называются.

– Подготовка мест отдыха у воды в Волгограде начнется сразу же после окончания паводка. Как только уровень воды придет в норму, специалисты приступят к подготовке мест для отдыха горожан, – пояснили в пресс-службе администрации. – Решение об открытии пляжей будет приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Каждый пляж пройдет ряд обследований на соответствие всем требованиям СанПин, уточняют чиновники. Эксперты возьмут пробу воды, проведут экспертизы почвы и воздуха. После лабораторных проверок водолазы приступят к обследованию акватории и состояния дна. Оно должно быть без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.

Только после всех вышеуказанных мероприятий будет вынесен вердикт о разрешении купания на том или ином месте.

При этом, напомним, в городе-спутнике Волгограда Волжском купальный сезон стартует уже через неделю – 13 июня. На территории городского пляжа уже стартовали работы к его обустройству. Он расположится, как всегда, на реке Ахтуба.