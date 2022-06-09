







Сегодня, 9 июня, в городе Котельниково Волгоградской области супруге погибшего в ходе спецоперации комбата Вадима Герасимова торжественно вручили звезду Героя России и орден Мужества. Государственные награды мужа Анастасии Герасимовой передал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Кремлев.

Почтить память командира батальона прибыли заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, сослуживцы Вадима Герасимова, которые приехали в Котельниково из Ленинградской области. В зал Центра досуга и кино, где проходила церемония прощания, пришли сотни людей - знакомые, одноклассники, рядовые жители Котельниково.

По словам Натальи Ермиловой, директора школы №2, где учился Вадим Герасимов, он с детства стремился стать военным и его мечта осуществилась. Знакомые комбата отзывались о нем, как о человеке, всегда готовым прийти на помощь, поставить плечо в трудную минуту. Родственники комбата выслушали много теплых слов и от его сослуживцев.

После церемонии прощания состоялось отпевание, после чего комбата похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями.

Как ранее сообщало информагентство, 36-летний подполковник Вадим Герасимов погиб 8 марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По сведениям администрации Котельниковского района, Вадим Герасимов после окончания средней школы № 2 в Котельниково поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Позже окончил академию Генштаба. Проходил службу в Ленинградской области в должности командира батальона.



