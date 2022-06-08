Волгоградская область опередила Подмосковье по заболеваемости COVID-19

В Волгоградской области по состоянию на 7 июня фиксировалось 128 заболевших коронавирусом. Волгоградцы по числу заражений COVID-19 обогнали жителей Подмосковья, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

По словам главы комитета здравоохранения Волгоградской области, с марта 2022 года пандемия в регионе уверенно идет на спад. В мае каждую неделю уровень заболеваемости снижался на четыре процента, число госпитализаций также существенно сократилось.

Тем не менее, коллективный иммунитет к коронавирусу среди волгоградцев опустился значительно ниже необходимого уровня — до 26% от общего количества населения.

— Надеемся, что этот год будет переломным и коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, что позволит делать прививки от нее раз в год, как, например, для профилактики гриппа, — отметил Анатолий Себелев на заседании комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья. — Но пока этого нет, вакцинацию от COVID-19 нужно проходить через полгода после предыдущей прививки или перенесенной болезни. Здесь лучше перестраховаться. К тому же мы не знаем, какой штамм коронавируса «зайдет» к нам осенью: сравнительно легкий по своим характеристикам «омикрон» или же «дельта» с тяжелыми, а возможно, и трагическими последствиями особенно для невакцинированных пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Опасность осеннего роста пандемии существует.

Волгоградские медики рекомендуют всем, у кого уже подошел срок и нет медпротивопоказаний для вакцинации, сделать прививку от ковида. Специалисты считают, что наиболее благоприятный период для вакцинирования — июнь-июль этого года, так как нагрузка на персонал больниц существенно снизилась. Уже в августе привиться будет сложнее из-за того, что параллельно развернется вакцинации против гриппа.

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