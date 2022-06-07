Происшествия

Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в Волгограде

Происшествия 07.06.2022 18:33
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07.06.2022 18:33


В Волгограде жительница Кировского района поставила рекорд по количеству задержаний за рулем в нетрезвом виде. Яркая блондинка за рулем Opel Vectra умудрилась за одни сутки дважды оказаться на виду сотрудников ДПС. 

– За неполный месяц жительница Кировского района Волгограда трижды задерживалась сотрудниками ДПС за управлением машины с признаками опьянения, – сообщили в региональном управлении полиции информагентству "Высота 102". – Так, 20 мая  инспекторы городского батальона ДПС остановили иномарку за управлением 39-летней женщины с явными признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования гражданка отказалась. В отношении нее был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и направлен в суд для рассмотрения.

Неприятная встреча бесстрашную даму не насторожила. Накануне, 6 июня, около 02.10  в Кировском районе сотрудники ДПС вновь остановили автомобиль Opel Vectra. Та же самая блондинка вновь отказалась от прохождения всех видов освидетельствования, хотя и наблюдались признаки опьянения. 

– Водитель была отстранена от управления, автомобиль был помещён на специализированную стоянку, инспекторы вновь составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, – уточняют в ГУ МВД России по региону. 

В 18.55 того же 6 июня, но уже в Красноармейском районе, инспекторы вновь остановили данный автомобиль под управлением этой же гражданки. И снова все по сценарию: отказ от освидетельствования и протокол о невыполнении водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Теперь, сообщают полицейские все собранные в отношении волгоградки  материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

– Срок по ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет,  – сообщают в главном управлении МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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