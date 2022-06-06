Происшествия 06.06.2022 17:53
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06.06.2022 17:53
В рабочем поселке Иловля объявлен карантин в связи с бешенством, которое было выявлено у домашней собаки. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, животное попало под машину. Владелец пса обратился в клинику за ветеринарной помощью. В процессе обследования собаки и выяснилось, что она больна бешенством. К счастью, собака никого не успела укусить.
Напомним, в прошлом году в поселке Горьковский Советского района бешенство было выявлено у дикой лисицы, которая тоже попала под машину. Однако перед этим животное успело покусать троих человек.
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