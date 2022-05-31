В Волгограде возобновили работу автозаправки Shell





В Волгограде после двухнедельной паузы возобновили свою работу автозаправочные станции англо-нидерландской компании Shell. Как стало известно ИА «Высота 102», временный простой был вызван дефицитом топлива.

– Работа заправок была временно приостановлена из-за нехватки топлива. Сейчас мы работаем в прежнем режиме, – сообщила корреспонденту информагентства менеджер заправочной станции по адресу Еременко, 7.

Сейчас в Волгограде работают все восемь АЗС Shell: четыре в Дзержинском районе, две в Краснооктябрьском и по одной в Советском и Кировском районах.

Напомним, АЗС Shell приостановили свою работу в Волгограде в начале мая – на заправках отключили информационные табло, а бензоколонки были обнесены сигнальной лентой.