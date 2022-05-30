Общество

В Волгограде состоится презентация блюд для школьного меню

Общество 30.05.2022 16:55 Новости компаний
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30.05.2022 16:55 Новости компаний


31 мая в 14.00 в МОУ СШ №33 (ул. Константина Симонова, 29) состоится презентация блюд для школьного меню, разработанных и приготовленных участниками конкурса для школьников «Решаем сами». 

Оценивать умения ребят будут: Заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок, Глава исполкома «ОНФ» Ирина Шарипова, а также депутаты Волгоградской городской и областной думы, представители профильных подразделений администраций города и области, территориальных управлений образования, волгоградских колледжей и вузов, а также операторов питания ООО «Венера», ООО «Славия», ООО «Виво Маркет» и Ассоциации «ПСПиОН»

Напомним, конкурс был организован Ассоциацией “Профессионалы социального питания” при поддержке компании «Виво Маркет». 

В течение трех месяцев 35 учеников 8-10 классов из 7 районов Волгограда погружались в тему школьного питания. За это время дети изучили работу самого современного в ЮФО комбината питания ООО «Виво Маркет», провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, что такое технологические карты, как их составляют, и как по ним работают школьные повара. Ребята изучили оборудование, инвентарь и посуду, которые используются в работе пищеблоков, продукты, разрешенные и запрещенные при организации питания детей. А также освоили практические навыки - ребята приняли участие в мастер-классе, где профессионалы дали возможность ученикам на практике применить новые знания.

Основным этапом состязаний, до которого дошли только 4 команды из Дзержинского, Кировского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, стала готовка полноценного школьного обеда по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока. Дети готовили первое горячее, гарнир и второе горячее мясное или рыбное блюдо. 

Жюри конкурса «Решаем сами» приняли решение наградить ребят из всех 4 команд, вышедших в финал состязаний.  Ведь они уже стали настоящими экспертами школьного питания. А блюда, разработанные детьми, будут включены в реальное меню за родительскую плату для школьников со следующего учебного года. 

В сборную от Волгограда, которая представит свои навыки и умения в Общественной палате РФ в сентябре, вошли 6 самых заинтересованных конкурсантов: Давид Шерозия (МОУ СШ №96), Владислав Моисеев и Дмитрий Деврисашвили (Гимназия №12), Иван Мащенко (МОУ СШ №3), Кристина Кузьмина (МОУ СШ №100), Мария Фомина (МОУ СШ 57).

 

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