Общество

Власти Михайловки открестились от конфликта жильцов с УК

Общество 31.05.2022 08:54
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31.05.2022 08:54


В администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области прокомментировали конфликт управляющих компаний и жильцов, не согласных с новыми тарифами на содержание жилья. Как говорится в ответе на редакционный запрос, подписанный заместителем главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Александром Пестряковым, администрация городского округа не имеет полномочий для проверки управляющих компаний на предмет соблюдения прав и интересов собственников жилья при установлении тарифов на содержание жилья.
Вместе с тем, уточнили в органе местного самоуправления, собственники вправе отказаться от предложения УК по величине тарифа. Однако, говорится в ответе, «собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, необходимых для содержания дома, а также их финансирования».
- Содержание жилого помещения не является коммунальной услугой и не подлежит государственному регулированию, а плата за него должна приниматься на общем собрании жильцов, - говорится в ответе. 
При этом в администрации пояснили, что предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников, не принявших решение о выборе способа управления домом, на уровень изменения потребительских цен, был принят администрацией после прокурорского представления. Однако, утверждается в ответе, «при вынесении предложений на общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах представители УК на постановление администрации городского округа не ссылаются и не проводят аналогию с фактическим индексом потребительских цен».

В ответе также сообщается, что 26 мая в городе была проведена встреча жильцов с представителями управляющих компаний, где и обсуждались спорные вопросы. 
Также свою точку зрения высказали и в одной из крупнейших УК  Михайловки – ООО «Управляющая компания «Жилищное хозяйство». Здесь утверждают, что информирование жителей о необходимости определения платы за содержание жилья проходит в строгом соответствии с правилами. 
- Предложения о плате за содержание жилья размещаются на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде дома, - сообщается в ответе, подписанным гендиректором УК Ириной Чепурновой. – Речь идет о домах, где собственники не утвердили размер такой платы. Также к предложению прилагается смета на текущий ремонт на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Плата за содержание жилья рассчитывается, исходя из необходимого перечня работ и услуг по каждому дому индивидуально. Необходимый перечень работ определяется на основании технического состояния дома согласно актам сезонного осмотра. Для расчета платы применяются территориальные единичные расценки и сметные нормативы по Волгоградской области. 
В управляющей компании также подчеркнули, что размешают информацию о проведении собраний с указанием повестки за 10 дней до встречи с жильцами. А в период до проведения собрания представители УК проводят переговоры с собственниками по согласованию перечня работ и услуг. 
В ООО «Управляющая компания «Жилищное хозяйство» отметили, что не предлагали жителям городского округа в 2022 году заключать договоры управления в новой редакции.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители Михайловки воспротивились новым тарифам на содержание жилья, на которых настаивают управляющие компании. Михайловцы утверждали, что плата за содержание жилья берется коммунальщиками «с потолка, по собственному хотению», без экономического обоснования. При этом люди жаловались на угрозы  УК в случае отказа от их тарифов отказаться от содержания домов, предупреждая, что в таком случае плата за содержание жилья станет еще больше и будет зависеть от уровня инфляции. При этом, по словам жильцов, представители УК ссылались на постановление главы администрации городского округа Михайловка Александра Тюрина, который установил предельный уровень платы за содержание жильца в зависимости от уровня потребительских цен для тех собственников, которые не выбрали способ управления. 
Между тем, уже почти год в Михайловском городском суде рассматривают иск руководителя УК «Жилищное хозяйство» Ирины Чепурновой к жильцам дома №14 на ул. Поперечная, которые не согласились с предложенным управляющей компании тарифом на содержание жилья и перечня необходимых работ. Представитель жильцов Сергей Попов, имеющий опыт работы в ЖКХ и в управляющих компаниях, посчитал, что плата за содержание жилья не имеет под собой экономического обоснования и пытается в суде доказать свою правоту. Решение по данному иску пока не вынесено. 

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