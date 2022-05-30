Жители Волгоградской области увеличили долги за коммуналку

Общество 30.05.2022 08:57
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30.05.2022 08:57
Задолженность только одного города Волгоградской области за услуги ЖКХ составила около 80 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа города Фролово, больше всего падала платежеспособность населения во время пандемии. Тогда уровень оплаты коммунальных услуг снижался до 60-65%. Сейчас собираемость платежей составляет 92-93%. Тогда как обычно долги накапливали не более 2% населения.
У некоторых жителей долги за коммунальные услуги превышают 100 тысяч рублей. Погасить их можно в том числе за счет реструктуризации задолженности. В самых безнадежных случаях ресурсоснабжающие организации обращаются в суд, пояснили в администрации города, так как из-за плохой финансовой дисциплины возникают проблемы с ремонтом оборудования и подготовкой города к отопительному сезону.
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