С 30 мая в Волгоградской области отключат ТВ и радио

Кратковременные отключения теле- и радиосигнала ожидают жителей Волгоградской области с 30 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», перебои в трансляции возможны до 5 июня.

— Специалисты проведут на станциях плановые профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили информагентству в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети. — Приносим извинения за возможные неудобства.

31 мая с 10.00 до 16.00 не будут доступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 в станице Усть-Бузулукской Алексеевского района Волгоградской области. 1 июня с 10.00 до 16.00 аналогичные отключения проведут в станице Нехаевской Волгоградской области.

В хуторе Верхнереченском Нехаевского района Волгоградской области также пройдут профилактические работы в период с 10.00 до 16.00 в предстоящий четверг, 2 июня. В пятницу, 3 июня, сигнал исчезнет в станице Аржановской Алексеевского района Волгоградской области. 10.00 до 16.00 также будут недоступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.