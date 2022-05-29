Общество

«Остановите этот беспредел»: волгоградцы требуют изменения автобусного маршрута № 55

Общество 29.05.2022 13:10
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29.05.2022 13:10


В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать сообщения от возмущенных жителей микрорайона Родниковая долина в Советском районе Волгограда. Волгоградцы уверены, что администрация города не считается с мнением горожанам по поводу неудобств, связанных с изменением маршрута автобуса № 55. 

— Мы жители микрорайона Родниковая долина, выезжающие утром на работу и учебу в Кировский и Красноармейский районы Волгограда, крайне возмущены изменением маршрута автобуса № 55 с 1 января 2022 года, — рассказала журналистам информагентства жительница микрорайона, представившаяся Полиной. — Этот маршрут до 2022 года был очень востребован, ходил достаточно регулярно. Теперь мы вынуждены ездить каждый день в толчее с пересадками, переплачивая деньги за проезд из наших нищенских и унизительных зарплат. 


Теперь автобусы № 55 при движении из южной части города будут следовать по улице Электролесовской до микрорайона Тулака и с остановкой на площади Куйбышева продолжат движение по улицам Туркменской, Базисной, Рабоче-Крестьянской, проспекту имени В. И. Ленина, развернутся на перекрестке с улицы Ленина и по улице Краснознаменской доедут до остановки «Детский центр».

Ранее в администрации Волгограда заявляли, что автобус № 55 с 1 января 2022 года при движении из Красноармейского района будет заезжать на улицу Химзаводскую, далее следовать по улицам Писемского, Кирова, а затем выезжать на Электролесовскую. При этом заезд в Родниковую долину отменялся.

По словам возмущенной жительницы, в вечернее время  единственная маршрутка № 15а, можно сказать, не ездит в  сторону Родниковой долины. 

— Остановки нового маршрута автобуса № 55 были установлены за полгода до заведомо назначенного изменения маршрута этого автобус, — продолжает волгоградка. — Мнение горожан администрацию города не интересует. С нашим мнением никто не считается. Остановите этот беспредел и верните автобус № 55 на прежний маршрут. 

Как утверждает женщина, так же совершенно бестолково по прихоти администрации города изменен маршрут автобуса № 77. 


С 1 января 2022 года автобус № 77 (маршрут «Комплекс Юбилейный — ТРК Мармелад) начал подниматься с проспекта Университетского и доезжать с остановками до ВолГУ и кардиоцентра. Затем обратно по той же улице Петровского он возвращается на проспект и продолжает движение по уже привычному для волгоградцев маршруту.

Остановка «ТРК «Акварель» на улице Петровского теперь выполняется в режиме «по требованию». В горадминистрации пояснили, что изменения в схему движения общественного транспорта внесены по запросам студентов и преподавателей госуниверситета, сотрудников и пациентов соответствующих медучреждений. 

— Получается, что жители Родниковой долины в южных районах города не учатся и не работают? Почему к нам такое унизительно-пренебрежительное отношение? — задается риторическим вопросом жительница города-героя. 

ИА «Высота 102» направило запрос в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

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