«Звезды, рыбы и пчелы»: в Волгограде над ЦПКиО прогремел салют из 300 залпов

В ЦПКиО Волгограда появилась новая традиция — запускать большие салюты. 28 мая в парке прошел фестиваль для студентов и школьников. Рок-фест и пенная вечеринка завершились красивейшим салютом из 300 залпов.





— Салют был с особыми эффектами. Запускался с трех и пяти точек на расстоянии 250 метров на земле, что позволило создать линию салюта на небе в 500 метров на весь склон, — рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин. — В небе зрители могли увидеть фигуры звезд, рыб, пчел, а также различные короны.













На выставке учебных заведений «Всеобщий день открытых дверей» для будущих абитуриентов организовали расширенную образовательную и развлекательную программу. В неформальной обстановке студенты смогли пообщаться со своими будущими преподавателями.









Мероприятие открыла handmade-ярмарка, далее студенты шести вузов и восьми ссузов презентовали творческие работы. На сцене в парке выступали творческие коллективы, проводились спортивные состязания и розыгрыши подарков.









Ближе к вечеру стартовал молодежный рок-фест «Весенний рокот», а после всех ждала пенная вечеринка. Красивым завершением праздника стали лазерное шоу и праздничный салют.





Уже сегодня, 29 мая, в ЦПКиО пройдет Большое огненное шоу. Мероприятие начнется в 20.00 и продлится два часа.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / ООО «Парк»

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