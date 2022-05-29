Общество

«Звезды, рыбы и пчелы»: в Волгограде над ЦПКиО прогремел салют из 300 залпов

Общество 29.05.2022 08:23
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29.05.2022 08:23


В ЦПКиО Волгограда появилась новая традиция — запускать большие салюты. 28 мая в парке прошел фестиваль для студентов и школьников. Рок-фест и пенная вечеринка завершились красивейшим салютом из 300 залпов.


— Салют был с особыми эффектами. Запускался с трех и пяти точек на расстоянии 250 метров на земле, что позволило создать линию салюта на небе в 500 метров на весь склон, — рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин. — В небе зрители могли увидеть фигуры звезд, рыб, пчел, а также различные короны.




На выставке учебных заведений «Всеобщий день открытых дверей» для будущих абитуриентов организовали расширенную образовательную и развлекательную программу. В неформальной обстановке студенты смогли пообщаться со своими будущими преподавателями. 



Мероприятие открыла handmade-ярмарка, далее студенты шести вузов и восьми ссузов презентовали творческие работы. На сцене в парке выступали творческие коллективы, проводились спортивные состязания и розыгрыши подарков. 



Ближе к вечеру стартовал молодежный рок-фест «Весенний рокот», а после всех ждала пенная вечеринка. Красивым завершением праздника стали лазерное шоу и праздничный салют.


Уже сегодня, 29 мая, в ЦПКиО пройдет Большое огненное шоу. Мероприятие начнется в 20.00 и продлится два часа. 

Фото и видео: ИА «Высота 102» / ООО «Парк» 

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