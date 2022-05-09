В Волгограде отгремел салют Победы: фото с Мамаева кургана, набережной и ЦПКиО

В Волгограде завершилось празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», самым ярким и финальным штрихом мероприятий стали сразу три праздничных салюта.





Салют на набережной Волгограда и на Мамаевом кургане стартовал ровно в 22.00. В обеих точках собрались десятки тысяч зрителей. На верхней террасе набережной сегодня было как никогда многолюдно – зрители концерта с участием Валерии и салюта Победы заняли все ступени центральной лестницы. Негде, в прямом смысле слова, было упасть яблоку и у фонтана «Искусство».

На Мамаевом кургане продолжительность праздничного фейерверка составила 4 минуты. Пока над Мамаевым курганом распускались яркие гроздья огней, «Родина-мать» сияла золотым светом.

Удивил волгоградцев и салют в Центральном парке и отдыха. Несмотря на сменившуюся резко погоду и сильные порывы ветра, небо над городом озарилось сотнями ярких огней ровно в 21.15.







