Дожди и сильный ветер омрачат выходные жителей Волгограда

В Волгограде в эти выходные погода снова испортит планы жителям города. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные волгоградского ЦГМС, дожди и сильный ветер ожидаются на 28 и 29 мая.

Так, 28 мая ночью ожидается преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. Уже днем погода испортится и в отдельных районах Волгограда будет ожидаться небольшой дождь. Порывы ветра днем будут составлять 12-16 м/с. Однако, столбик термометра поднимется до 26 градусов.

В воскресенье, 29 мая ветер не изменит своего направления и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Днем в отдельных районах волгоградцев снова ожидают небольшие осадки в виде дождя. Ветер увеличит свою скорость до 16 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день будет составлять 29 градусов тепла.