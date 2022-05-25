Общество

На юге Волгограда дети 1 сентября отправятся в новую школу

Общество 25.05.2022 11:18
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25.05.2022 11:18


Новая школа-тысячник 1 сентября  2022 года откроется в Волгограде на улице 2-я Штурманская. Сегодня, 25 мая, губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекции поставил задачи перед муниципалитетом привести в порядок за лето пешеходные подходы к учебному заведению, продумать расширение тротуаров или обустройство велосипедной дорожки. Одновременно глава региона озадачил чиновников перспективным развитием микрорайона. 

Общеобразовательное учреждение на юге города возведено по типовому проекту. Точно такие же школы уже были построены в микрорайоне «Долина» в Советском районе и в Камышине. Площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров. Напомним, прежняя школа на Штурманской балы признана аварийной, и длительное время детям  пришлось посещать  другие учреждения  Красноармейского района.

Современное здание располагает всем необходимым для  обучения и досуга детей.  В распоряжении школьников с 1 сентября этого года будут малый и большой спортзалы, актовый зал, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские, пищеблок. Без затруднений здесь смогут обучаться и дети с огриченными возможностями. Для них  установлены специальные лифты.  л 

Как сообщили информагентству  в администрации Волгоградской области, на сегодняшнем выездном совещании губернатор и представители муниципальной власти  развитие территории.

– Помимо школы уже принято решение о строительстве садика, поликлиники. Получается хорошая территория. Поэтому есть возможность реализации проекта комплексной застройки малоэтажного жилья — после проведения изысканий он будет предложен нашему строительному комплексу, —  подытожил Андрей Бочаров. 

За последние три года в Волгоградской области сданы в эксплуатацию пять школ. 

– По сравнению с 2019 годом у нас на 6,5 тысяч человек снизилось количество обучающихся во вторую смену. Это хорошая динамика. В настоящее время на территории Волгоградской области ведется строительство шести школ — в 2022-2023 годах они будут введены в эксплуатацию. Мы продолжаем работу с Минпросвещения РФ, чтобы включить в программу ещё пять школ – потребность в них очень большая, – подытожил Андрей Бочаров.  

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