Общество

МЧС назвало нормальным отжиг мусора рядом с домами жителей Городище

Общество 24.05.2022 12:35
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24.05.2022 12:35




Специалисты ГУ МЧС по Волгоградской области спустя месяц после публикации «Высоты 102» озвучили итоги выездной проверки в рабочем поселке Городище. Напомним, 25 апреля жители улицы Орловской жаловались на невыносимый запах и долетающие до их окон осколки стекла и шифера из-за контролируемого отжига мусора рядом с домами. Однако, сообщили в чрезвычайном ведомстве, в ходе проверки по адресу Центральная, 109 нарушений не обнаружилось. 

– Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам 16 мая 2022 года был осуществлен выезд на место. В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не подтвердились, – сообщили в МЧС информагентству. 

Также они утверждают, что отжиг мусора был произведен в соответствии с постановлением администрации Городищенского района в специально отведенном месте.

– В соответствии с постановлением администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области было определено специальное место для разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий по адресу: р. п. Городище, ул. Центральная, д. 109. При осмотре территории установлено, что контролируемое сжигание производилось с соблюдением требований пожарной безопасности. 

Напомним, 25 апреля чиновники Городища утверждали корреспондентам ИА «Высота 102», что пожар на мусорке рядом с домами разгорелся без их ведома. 

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