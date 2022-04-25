Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домами





В Волгоградской области жители частных домов по улице Орловская в рабочем поселке Городище жалуются на удушающую вонь от горящей свалки и долетающие до их окон осколки стекла и шифера. Волгоградцы убеждены, что стали жертвами контролируемого отжига травы на бывшей базе ОМОНа. Чиновники в свою очередь заявляют, что мусор горит рядом с жилыми домами без их ведома.

— Вонь стоит ужасная, просто невозможно дышать. Прямо возле наших домов жгут бутылки, резину и шифер, — рассказывает местный житель Петр Шиповский. — Мы пытались поговорить с ответственными за контролируемый отжиг, но они лишь пояснили, что это постановление администрации, мол, все претензии к ним.

В подтверждение своих слов и как подкрепление коллективной жалобы волгоградцы сняли видео, направленное в том числе и информационному агентству «Высота 102». На кадрах некий Александр Мелихов подтверждает жителям Городища, что отжиг травы производится в соответствии с постановлением администрации. Туда же он предлагает жаловаться возмущенным людям.

— Получается, что чиновники штрафуют нас за костры, а сами в 5 метрах от жилых домов жгут резину и другой мусор, делают выводы жители Городища. — Это просто беспредел какой-то!

Глава Городищенского района Сергей Будников в свою очередь убежден, что на бывшей базе ОМОНа произошло не согласованное с чиновниками возгорание мусора.

— Никакого отжига со стороны администрации не было. Там произошел пожар, сейчас уже все потушили, — заявил глава администрации по телефону корреспонденту информагентства.

Подтверждают слова Будникова и в пресс-службе регионального управления МЧС.



— Сообщение о возгорании зафиксировано в 16:25. На территории бывшей воинской части горел мусор. В 16:40 пожар был локализован 65-ой частью пожарно-спасательной бригады, — сообщили в ведомстве.