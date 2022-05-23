Основатель природного парка Волгоградской области Эвилина Сохина скончалась на 89-ом году жизни





Сотрудники природного парка «Щербаковский» сообщили о кончине Эвилины Николаевны Сохиной– кандидата географических наук, старшего научного сотрудника по специальности "Геоморфология и палеогеография", автора более 200 научных работ, большого энтузиаста своего дела одного из основателей и первых сотрудников природного парка "Щербаковский, в котором она проработала 18 лет. Сотрудники природного парка «Щербаковский» сообщили о кончине Эвилины Николаевны Сохиной– кандидата географических наук, старшего научного сотрудника по специальности "Геоморфология и палеогеография", автора более 200 научных работ, большого энтузиаста своего дела одного из основателей и первых сотрудников природного парка "Щербаковский, в котором она проработала 18 лет.





Родилась Эвилина Николаевна в Сталинграде. Окончив в 1958 году МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физико-географ", она распределилась в экспедицию 4-го района II-го Гидрогеологического управления в г. Ворошилов Уссурийский. В 1962 году ее пригласили на работу в Хабаровский комплексный НИИ Дальневосточного научного Центра АН СССР. Итогом ее многолетних исследований на Дальнем Востоке стала кандидатская диссертация по специальности "Геоморфология и палеогеография", которую она успешно защитила в 1974 году в своем родном университете после окончания заочной аспирантуры. Родилась Эвилина Николаевна в Сталинграде. Окончив в 1958 году МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физико-географ", она распределилась в экспедицию 4-го района II-го Гидрогеологического управления в г. Ворошилов Уссурийский. В 1962 году ее пригласили на работу в Хабаровский комплексный НИИ Дальневосточного научного Центра АН СССР. Итогом ее многолетних исследований на Дальнем Востоке стала кандидатская диссертация по специальности "Геоморфология и палеогеография", которую она успешно защитила в 1974 году в своем родном университете после окончания заочной аспирантуры.





За время работы в природном парке "Щербаковский", Эвилина Николаевна проявила себя грамотным специалистом в разработке научных, учебно-методических, эколого-просветительских, рекреационных и туристических материалов, которые легли в основу многих нормативно-правовых и методических материалов природного парка "Щербаковский". За многие годы работы в природном парке она стала учителем и верным наставником для нескольких поколений его сотрудников. За время работы в природном парке "Щербаковский", Эвилина Николаевна проявила себя грамотным специалистом в разработке научных, учебно-методических, эколого-просветительских, рекреационных и туристических материалов, которые легли в основу многих нормативно-правовых и методических материалов природного парка "Щербаковский". За многие годы работы в природном парке она стала учителем и верным наставником для нескольких поколений его сотрудников.

Всю свою жизнь Эвилина Николаевна посвятила исследованиям, направленным на комплексное изучение эколого-географических факторов и условий, решение экологических проблем регионального и локального уровня, развитие устойчивого природопользования и территориальных форм охраны природы, рассказали ИА «Высота 102» коллеги ученого.В 1988 году Эвилина Николаевна вернулась на родину – в Волгоград, где продолжала успешно работать по своей специальности, сначала в Саратовском филиале Института проблем машиностроения РАН, а после выхода на пенсию – в институте Волгоградгражданпроект (сектор территориального проектирования), Региональном центре по изучению и сохранению биоразнообразия, Волгоградском отделении ГосНИОРХ, ГБУ ВО "Природный парк "Щербаковский".Эвилина Николаевна внесла неоценимый вклад в создание нескольких десятков ключевых орнитологических территорий и других территорий особой природоохранной значимости, подготовку предложений по обоснованию и функциональному зонированию природных парков "Волго-Ахтубинская пойма", "Эльтонский", "Щербаковский".Многолетняя научная, природоохранная и эколого-просветительская деятельность Эвилины Николаевны отмечена рядом наград не только областного, но и федерального уровня, в том числе медалью "За доблестный труд", а в 2013 году она была награждена почетным знаком Минприроды России – "Отличник охраны природы".Эвилина Николаевна была удивительным человеком с горячим сердцем и широкой душой, активным и неутомимым работником. Она была не только замечательным ученым, но и добрым, душевным, отзывчивым, по-настоящему интеллигентным человеком. Её активности, работоспособности и выносливости, в непростых полевых условиях, всегда поражались не только ровесники, но и более молодые коллеги. За долгие годы своей работы она успела стать "крестной матерью", руководителем и мудрым наставником многих молодых ученых и специалистов.Коллектив природного парка "Щербаковский" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Эвилины Николаевны. Она была и навсегда останется важной частью нашей общей истории, подчеркнули ее коллеги.Прощание с Эвилиной Николаевной Сохиной состоится 25 мая 2022 года в 11.30 по адресу ул. Землячки, д. 74.