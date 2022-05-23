Общество

Основатель природного парка Волгоградской области Эвилина Сохина скончалась на 89-ом году жизни

Общество 23.05.2022 21:28
0
23.05.2022 21:28


Сотрудники природного парка «Щербаковский» сообщили о кончине Эвилины Николаевны Сохиной– кандидата географических наук, старшего научного сотрудника по специальности "Геоморфология и палеогеография", автора более 200 научных работ, большого энтузиаста своего дела одного из основателей и первых сотрудников природного парка "Щербаковский, в котором она проработала 18 лет.
Всю свою жизнь Эвилина Николаевна посвятила исследованиям, направленным на комплексное изучение эколого-географических факторов и условий, решение экологических проблем регионального и локального уровня, развитие устойчивого природопользования и территориальных форм охраны природы, рассказали ИА «Высота 102» коллеги ученого.

Родилась Эвилина Николаевна в Сталинграде. Окончив в 1958 году  МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физико-географ", она распределилась в экспедицию 4-го района II-го Гидрогеологического управления в г. Ворошилов Уссурийский. В 1962 году ее пригласили на работу в Хабаровский комплексный НИИ Дальневосточного научного Центра АН СССР. Итогом ее многолетних исследований на Дальнем Востоке стала кандидатская диссертация по специальности "Геоморфология и палеогеография", которую она успешно защитила в 1974 году в своем родном университете после окончания заочной аспирантуры.
В 1988 году Эвилина Николаевна вернулась на родину – в  Волгоград, где продолжала успешно работать по своей специальности, сначала в Саратовском филиале Института проблем машиностроения РАН, а после выхода на пенсию – в институте Волгоградгражданпроект (сектор территориального проектирования), Региональном центре по изучению и сохранению биоразнообразия, Волгоградском отделении ГосНИОРХ, ГБУ ВО "Природный парк "Щербаковский".

Эвилина Николаевна внесла неоценимый вклад в создание нескольких десятков ключевых орнитологических территорий и других территорий особой природоохранной значимости, подготовку предложений по обоснованию и функциональному зонированию природных парков "Волго-Ахтубинская пойма", "Эльтонский", "Щербаковский".
Многолетняя научная, природоохранная и эколого-просветительская деятельность Эвилины Николаевны отмечена рядом наград не только областного, но и федерального уровня, в том числе медалью "За доблестный труд", а в 2013 году она была награждена почетным знаком Минприроды России – "Отличник охраны природы".
Эвилина Николаевна была удивительным человеком с горячим сердцем и широкой душой, активным и неутомимым работником. Она была не только замечательным ученым, но и добрым, душевным, отзывчивым, по-настоящему интеллигентным человеком. Её активности, работоспособности и выносливости, в непростых полевых условиях, всегда поражались не только ровесники, но и более молодые коллеги. За долгие годы своей работы она успела стать "крестной матерью", руководителем и мудрым наставником многих молодых ученых и специалистов.

За время работы в природном парке "Щербаковский", Эвилина Николаевна проявила себя грамотным специалистом в разработке научных, учебно-методических, эколого-просветительских, рекреационных и туристических материалов, которые легли в основу многих нормативно-правовых и методических материалов природного парка "Щербаковский". За многие годы работы в природном парке она стала учителем и верным наставником для нескольких поколений его сотрудников.
Коллектив природного парка "Щербаковский" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Эвилины Николаевны. Она была и навсегда останется важной частью нашей общей истории, подчеркнули ее коллеги.
Прощание с Эвилиной Николаевной Сохиной состоится 25 мая 2022 года  в 11.30  по адресу ул. Землячки, д. 74.

Фото природный парк "Щербаковский" VK.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
23.05.2022 20:56
Общество 23.05.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 20:16
Общество 23.05.2022 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 19:29
Общество 23.05.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 17:20
Общество 23.05.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 16:58
Общество 23.05.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:44
Общество 23.05.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:34
Общество 23.05.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 15:04
Общество 23.05.2022 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 14:37
Общество 23.05.2022 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2022 14:36
Общество 23.05.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 13:36
Общество 23.05.2022 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 12:18
Общество 23.05.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 10:56
Общество 23.05.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 10:32
Общество 23.05.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2022 09:53
Общество 23.05.2022 09:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:51
Волгоградский «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем соперниковСмотреть фотографии
21:28
Основатель природного парка Волгоградской области Эвилина Сохина скончалась на 89-ом году жизниСмотреть фотографии
21:00
«Вернись. Нам с мамой страшно»: жители Курска требуют найти убийц срочника, служившего под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:56
Волгоградцам предлагают мифические бомбоубежища на случай ядерного взрываСмотреть фотографии
20:16
Врач рассказал, какие неожиданные предметы достает из пищеводов и желудков людейСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде ночью начнут ремонт трамвайного переездаСмотреть фотографии
19:29
В Волгоградской области 25 мая снова объявят сухой законСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде в разрушенных домах выживают старики с инвалидамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Владельцы современных смартфонов с поддержкой 4G пользуются интернетом в 10 раз большеСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде рецидивисту дали 4 года за историю с девушкой и Porsche CayenneСмотреть фотографии
17:20
Путин обновил председателей в двух судах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
Суд в Саратове подтвердил картельный сговор при строительстве детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Мох и отколотые плиты: в Волгограде разрушается постамент танка-памятника Т-34Смотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом иностранцу-педофилу дали 15 лет за насилие над детьми сожительницыСмотреть фотографии
15:59
«Можем повторить»: в Михайловке Волгоградской области разразился новый скандал из-за тарифов ЖКХСмотреть фотографии
15:44
Волгоградскую больницу обязали без согласия покойника выдать историю болезни его супругеСмотреть фотографии
15:34
Давно так руки не тряслись: волгоградец запустил коптер в дом-призрак на улице ЖолудеваСмотреть фотографии
15:04
Слабоумие и отвага: волгоградская полиция выловила за два дня 40 пьяных водителейСмотреть фотографии
14:37
Банк «Открытие»: наиболее популярные модели новых авто с начала года подорожали на 29-66%Смотреть фотографии
14:36
Владимир Устинов вручил орден волгоградцам, воспитывающим 8 детейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде две УК подозревают в обмане жильцов на 4 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Хозяина квартиры-притона отдали под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
На рынке Волгограда на глазах у мужа скончалась 66-летняя женщинаСмотреть фотографии
13:36
Полпред президента РФ в ЮФО Устинов прибыл в Волгоград с визитомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ВолГУ, кардиоцентр и МФЦСмотреть фотографии
13:21
«Это все санкции»: в Волгоградской области в апреле годовая инфляция превысила 17%Смотреть фотографии
12:41
В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собакиСмотреть фотографии
12:37
В «Сириусе» провели образовательный интенсив по защите банковской инфраструктурыСмотреть фотографии
12:18
За школьниками Волгограда усилят ночной контроль на каникулахСмотреть фотографии
11:29
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 