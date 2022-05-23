Владимир Устинов вручил орден волгоградцам, воспитывающим 8 детей

В Волгограде полпред президента РФ в ЮФО в Зале Воинской и Трудовой Славы региона вручил орден «Родительская слава» семейной паре, воспитывающей восемь детей. Как сообщили информагентству «Высота 102» в обладмине, Владимир Устинов и губернатор Андрей Бочаров поблагодарили Ольгу и Владимира Кобловых за воспитание достойных граждан страны.

– Сердечно поздравляем вас и вашу большую семью с награждением орденом «Родительская слава» и с наступающим Международным днём защиты детей. Счастье ребёнка начинается с семьи: именно отчий дом, где дети окружены любовью и заботой, всегда был и остаётся надёжной опорой для человека и для страны. Воспитание детей стало делом всей вашей жизни — я хотел бы поблагодарить вас за этот осознанный выбор в пользу большой и крепкой семьи. У вас 8 детей. Знаю, что все они талантливы, хорошо учатся, великолепно играют на музыкальных инструментах и побеждают в международных конкурсах, — сказал Устинов, обращаясь к волгоградцам.

Обращаясь к детям, полпред президента призвал их уважать родителей, понимая какой нелегкий труд сегодня быть родителями.

— Дорогие ребята, гордитесь и дорожите папой и мамой. Они отдают все силы, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас в жизни всё получалось, чтобы всё, о чём мечтаете, сбылось. И глядя на вашу замечательную семью, я уверен, что всё так и будет! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго, – сказал Владимир Устинов.

В 2021 году семья Кобловых из города Волжского приняла участие в видеомосте с главой Владимиром Путиным, где высказали свои предложения по поддержке института семьи, воспитании настоящих граждан своей страны.

Всего орденом «Родительская слава» награждены 14 супружеских пар из Волгоградской области, медалью ордена «Родительская слава» – 12.