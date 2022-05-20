Телеком

100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

Телеком 20.05.2022 11:45
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20.05.2022 11:45


Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком», и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.
Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики — и это главный показатель работы нашей команды. Ежемесячно видеосервисом пользуется уже более 10 миллионов клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров1. Клиенты выбирают удобство сервиса, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы развития: скоро появятся новые сериалы в линейке Wink Originals. Оригинальный проект “The Телки”, премьера которого состоялась недавно, стал самым успешным отечественным сериалом в Wink, — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.
Развитие видеосервиса Wink подтверждает, что “Ростелеком” способен самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу — создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО, — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность просматривать контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).
В Wink представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, 8 радиостанций. С сервисом мультискрин на один аккаунт подключается до семи устройств. А еще можно начать смотреть кино на экране телевизора, а продолжить — на смартфоне. Есть возможность заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его даже когда нет доступа в интернет.
Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.
Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.
Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Уникальная услуга «Обмен минут на кино» способствует увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма.

1 Данные исследовательской компании GfK Russia по итогам первого квартала 2022 года.

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