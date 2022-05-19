«И на кашку не хватит?»: в Волгоградской области подорожали пшено и гречка

Рост цен на крупы зафиксировали в Волгоградстате по итогам мониторинга на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, рис подорожал на 4,52% до 47,07 рублей за кг, гречка – на 3,19% (129,61 рубль за кг), а пшено – на 4,22% (47, 07 рубля за кг).

– Если так пойдет и дальше, то и каша скоро станет не обыденным, а праздничным блюдом, – сокрушаются покупатели, которые в задумчивости рассматривают меняющиеся ценники в магазинах.

При этом замечен рост и на вермишель – на 2,14% (62,66 рубля за кг). Из овощей больше всего на уходящей неделе подорожал лук – почти на 10% (!). Теперь его средняя цена выросла до 50,33 рублей. Зато капуста белокочанная подешевела на 6% - до 75,36 рублей за кг. Также в лидерах по падению стоимости оказались свежие огурцы. Они стоит теперь в среднем 114,54 рубля. Падение составило около 8%.

Подешевели и яйца – на 2,8%. Теперь десяток можно купить за 73,47 рубля.

Напомним, накануне в Волгограде прошел очередной рейд в рамках мониторинга цен на продукты питания, по итогам которого было зафиксировано снижение цен на некоторые позиции товаров. Чиновники также отметили подорожание риса и обещали выяснить причины.