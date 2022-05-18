Чиновники зафиксировали стабилизацию цен в магазинах Волгограда





Очередной рейд в магазинах в рамках мониторинга цен на продукты питания провели сегодня, 18 мая, волгоградские чиновники. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проверке подверглись цены на овощи, яйца и куры в «Перекрестке» на улице Рокоссовского и в «Пятерочке» на проспекте Жукова.

Снижение цен на целый ряд товаров порадовал чиновников в магазине «Пятерочка». Так, с 14 мая цена тушек бройлерных цыплят с 152 рублей за килограмм снизилась до 148 рублей (на 4 рубля). Помимо кур подешевели также яйца. Неделю ранее десяток яиц категории С1 стоил в среднем 72 рубля, то сейчас его можно приобрести за 67 рублей.





Однако овощи не смогли порадовать положительной динамикой снижения стоимости. За неделю только подешевел картофель – за килограмм в магазинах просят 58 рублей вместо 62 соответственно. Цены на лук репчатый увеличился аж на 9 рублей (до 49 рублей за килограмм), капуста подорожала почти на 2 рубля (до 69,89 рублей), а морковь всего на 1 рубль (57,89 рублей за килограмм).

В «Перекрестке» куры продавались по 152 рублей за кг, как и неделю назад. Однако вид тушек кардинально отличался от своих предшественников в «Пятерочке». Яйца категории С2 можно купить на 2 рубля дешевле, чем неделю ранее – 72 рубля.





В овощном отделе проверяющие также не заметили повышение стоимости – цены остались примерно на том же уровне. Килограмм капусты в магазине по-прежнему можно приобрести за 75 рублей. Цены на картофель и морковь в «Перекрестке» - 60 и 57 рублей за килограмм соответственно.





Итоги рейда прокомментировала зампред областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова.

– Мы видим, что потихоньку начинается снижение цен на овощи из борщевого набора – картофель, морковь и капуста. При этом тенденция просматривается не по сетям, а на отдельные позиции, поскольку мы видим и повышение цен. Также мы зафиксировали, что снижается цена на мясо птицы. Здесь немаловажно отметить, что это продукция нашего регионального производителя. Подводя итоги, мы видим, что постепенно идет стабилизация цен.





Напомним, оперативный штаб по мониторингу за потребительскими ценами был создан по решению областных властей в начале апреля. Жители региона могут сообщать о фактах роста цен с помощью специального чата-бота. Специалисты оперативно реагируют на поступившую информацию и выезжают в торговые сети для проведения проверки обоснованности подобных фактов.