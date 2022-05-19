В центре Волгограда неработающие светофоры создали 6-балльные пробки

В Центральном районе Волгограда на перекрестке улицы Невской и проспекта имени Маршала Жукова перестали работать светофоры. Как сообщает ИА «Высота 102», движение на перекрестке регулирует сотрудник ГИБДД.
— Бригада муниципальной службы уже выехала на место для выявления и устранения причины некорректной работы светофора, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда.
Со слов очевидцев, автомобили на перекрестке почти не двигаются — заторы во все стороны. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в Волгограде регистрируются пробки в 6 баллов.