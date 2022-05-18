На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятью









В Волгограде просят помощи добровольцев в поиске 82-летней Раисы Ксенниковой (Поповой), которая пропала 15 мая на острове Сарпинский. Как сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт», у бабушки проблемы с памятью, поэтому самостоятельно вернуться домой она не может.

Женщина пропала в СНТ «Аврора» три дня назад и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: рост 163, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

- Александр Григорьевич, супруг нашей пропавшей, такой же пожилой человек, отказывается покидать остров, пока не найдет свою любимую. Наши силы, к сожалению, ограниченны. Без вас мы не справимся! Требуются люди, готовые встать рядом с нами в этом поиске.

Раиса Ивановна с 15 мая где-то на острове, не знает, куда идти и как сориентироваться. Погода неблагоприятная, но плюсовые температуры дают шанс найти ее живой, - считают поисковики-волонтеры.

Если кому-либо известно, где находится женщина, просьба позвонить по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.



