Волгоградцы заподозрили ритейлеров в хитрости при снижении цен





Волгоградцы разоблачили хитрость ритейлеров, которых чиновники похвалили за снижение цен на 28 наименований продуктов. Горожане поделились с ИА «Высота 102» наблюдениями за ценами на ряд товаров в магазине одной известной торговой компании за апрель-май этого года и предположили, что цены снижаются лишь на акционный товар, а после окончания акции становятся даже выше, чем были.





– 12 мая сахар по белому ценнику стоил 82.99 рубля, а 16 мая по желтому ценнику, якобы со скидками, он стоит столько же, - рассказали ИА «Высота 102» жители Красноармейского района. – Причем в апреле мы его покупали за 69.99 рубля. Растительное масло емкостью в 900 граммов стоило на прошлой неделе 105.99 рубля, а сейчас – 109.99. Но зато на нем желтый ценник, значит, цена снижена. Сметана Волжского молсыркомбината 15-процентной жирности на прошлой неделе стоила 62.99, а сейчас по так называемой акции – 69.99. Сливочное масло тоже стоит дороже по акции, чем по обычному ценнику. И так по некоторым другим продуктам. Ну и где же то самое удешевление, которым так гордятся чиновники?





Напомним, ранее в оперативном штабе по мониторингу цен сообщали, что на предыдущей неделе было зафиксировано снижение средней цены на ряд продуктов, в частности, на макаронные изделия, сахар-песок, отдельные виды колбас, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый и черный ржаной, яйцо, огурцы свежие, капусту т.д.



