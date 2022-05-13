Волгоградские чиновники заметили снижение цен на 28 видов продуктов

Напомним, региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости продолжает работу в ежедневном режиме.
Общество 13.05.2022 19:33
13.05.2022 19:33
Напомним, региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости продолжает работу в ежедневном режиме.
Вопросы ценообразования, итоги рейдов и данные мониторинга рассмотрели на очередном заседании профильного штаба, который провела заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, было отмечено, что динамика цен в Волгоградской области в целом соответствует общей ситуации на территории Российской Федерации. В регионе не наблюдается ажиотажный спрос на продукцию первой необходимости, растут товарные запасы. Согласно мониторингу облпромторга и ТЭК, за последнюю неделю зафиксировано снижение средней цены на 28 наименований продуктов питания, в их числе макаронные изделия, сахар-песок, отдельные виды колбас, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый и черный ржаной, яйцо, огурцы свежие, капуста и другие товары.Стабилизации ситуации, в том числе, способствует добровольное ограничение сетями торговых наценок на ряд социально значимых продуктов питания, отметили в оперштабе. В волгоградском регионе такие обязательства на себя взяли компании «Тандер» (сеть «Магнит»), «Ашан», «Тамерлан» (сети «Покупочка», «ПокупАлко»), «Икс 5 Ритейл групп» (сети «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»).
Напомним, региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости продолжает работу в ежедневном режиме.
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