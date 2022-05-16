Телеком

«Кибербрейн-ринг» по безопасности в сети провел «Ростелеком» среди волгоградских школьников

Телеком 16.05.2022 17:26
16.05.2022 17:26


«Ростелеком» впервые в Волгограде провел игру для школьников на знание основ безопасного поведения в интернете «Кибербрейн-ринг». Мероприятие в онлайн- и офлайн-формате прошло в рамках областного фестиваля «Нанотехнологии глазами детей», организованного детским технопарком «Кванториум».
На первом этапе представители «Ростелекома» прочитали вводную лекцию для учеников ряда школ и лицеев Волгограда, по итогам которой сформировали сборные команды участников. На втором этапе организаторы предложили ребятам пройти квест, согласно заданию которого им предстояло найти объект в городе, сфотографировать его код и разместить в сети. Лучшими были признаны команды, которые быстрее справились с заданиями. Ими стали ученики из средней школы № 106 (Советский район), лицея №6 (Ворошиловский район) и команды детского технопарка «Кванториум Политех» (Центральный район).
Решающий третий этап — непосредственно сама игра «Кибербрейн-ринг» — проходила на базе детского технопарка «Кванториум Политех». Онлайн-трансляция финала велась в паблике ВКонтакте «Цифровой Юг»  и на платформе YouTube. Все финалисты продемонстрировали отличные знания по кибербезопасности — в этом смогли убедиться около более 500 зрителей, которые смотрели игру в интернете и в студии.  
— Идею провести такое мероприятие мы приняли с воодушевлением, прекрасно понимая, что это увлечет наших ребят и будет полезно в плане практики. Наш педагог, который курировал прохождение всех этапов квеста, отметил слаженную работу команды и твердые знания наших учащихся. Хочу сказать “Ростелекому” спасибо за то, что ребята получили дополнительные знания и мощный заряд для дальнейшего совершенствования в области цифровой безопасности, — поделилась Тамара Ловничая, директор МОУ лицей №6.
Победителем интеллектуальной игры стала команда из лицея №6 г. Волгограда — каждого игрока организаторы наградили портативной колонкой. Кроме того, все участники в качестве поощрительного приза получили сертификаты в кино.
— Проявление у ребят интереса к знаниям о безопасности в цифровом мире неслучайно — будущее неразрывно связано с применением цифровых технологий как в быту, так и в различных сферах человеческой деятельности. При проведении мероприятий в игровой форме достигается кумулятивный эффект — интересно соревноваться, интересно узнавать новое, интересно совершенствоваться. Мы планируем и дальше организовывать образовательные активности с привлечением к участию все более широкой аудитории, — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в рамках собственной политики социальной ответственности уделяет особое внимание проектам в образовательной, культурной и спортивной сферах. В Волгоградской области национальный провайдер поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех», ежегодно проводит среди студентов вузов интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», развивает сотрудничество с инклюзивным театром «Теплые артисты» и участвует в качестве партнера в различных городских мероприятиях.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Телеком
18.05.2022 12:25
Телеком 18.05.2022 12:25

0
Далее
Телеком
17.05.2022 12:36
Телеком 17.05.2022 12:36

0
Далее
Телеком
16.05.2022 13:34
Телеком 16.05.2022 13:34

0
Далее
Телеком
14.05.2022 13:38
Телеком 14.05.2022 13:38

0
Далее
Телеком
12.05.2022 18:08
Телеком 12.05.2022 18:08

0
Далее
Телеком
12.05.2022 11:49
Телеком 12.05.2022 11:49

0
Далее
Телеком
11.05.2022 13:28
Телеком 11.05.2022 13:28

0
Далее
Телеком
29.04.2022 16:10
Телеком 29.04.2022 16:10

0
Далее
Телеком
29.04.2022 11:11
Телеком 29.04.2022 11:11

0
Далее
Телеком
28.04.2022 11:09
Телеком 28.04.2022 11:09

0
Далее
Телеком
27.04.2022 16:13
Телеком 27.04.2022 16:13

0
Далее
Телеком
27.04.2022 14:58
Телеком 27.04.2022 14:58

0
Далее
Телеком
21.04.2022 16:38
Телеком 21.04.2022 16:38

0
Далее
Телеком
19.04.2022 14:30
Телеком 19.04.2022 14:30

0
Далее
Телеком
19.04.2022 09:31
Телеком 19.04.2022 09:31

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резервеСмотреть фотографии
12:25
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографии
12:25
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условияхСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области проснулась саранчаСмотреть фотографии
12:00
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста РоссииСмотреть фотографии
11:41
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенныхСмотреть фотографии
11:21
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»Смотреть фотографии
11:04
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станицеСмотреть фотографии
10:45
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топливаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобильСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области водитель умер, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:03
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилемСмотреть фотографии
09:41
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятьюСмотреть фотографии
08:45
С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
На Ангарском в Волгограде встали трамваиСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост ценСмотреть фотографии
06:32
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание судаСмотреть фотографии
22:22
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьниковСмотреть фотографии
21:31
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат светСмотреть фотографии
20:34
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальтиСмотреть фотографии
19:32
Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:46
«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквераСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщинСмотреть фотографии
17:31
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимациюСмотреть фотографии
17:27
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налоговСмотреть фотографии
16:03
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 