«Кибербрейн-ринг» по безопасности в сети провел «Ростелеком» среди волгоградских школьников

Телеком 16.05.2022 17:26
16.05.2022 17:26
«Ростелеком» впервые в Волгограде провел игру для школьников на знание основ безопасного поведения в интернете «Кибербрейн-ринг». Мероприятие в онлайн- и офлайн-формате прошло в рамках областного фестиваля «Нанотехнологии глазами детей», организованного детским технопарком «Кванториум».
На первом этапе представители «Ростелекома» прочитали вводную лекцию для учеников ряда школ и лицеев Волгограда, по итогам которой сформировали сборные команды участников. На втором этапе организаторы предложили ребятам пройти квест, согласно заданию которого им предстояло найти объект в городе, сфотографировать его код и разместить в сети. Лучшими были признаны команды, которые быстрее справились с заданиями. Ими стали ученики из средней школы № 106 (Советский район), лицея №6 (Ворошиловский район) и команды детского технопарка «Кванториум Политех» (Центральный район).
Решающий третий этап — непосредственно сама игра «Кибербрейн-ринг» — проходила на базе детского технопарка «Кванториум Политех». Онлайн-трансляция финала велась в паблике ВКонтакте «Цифровой Юг» и на платформе YouTube. Все финалисты продемонстрировали отличные знания по кибербезопасности — в этом смогли убедиться около более 500 зрителей, которые смотрели игру в интернете и в студии.
— Идею провести такое мероприятие мы приняли с воодушевлением, прекрасно понимая, что это увлечет наших ребят и будет полезно в плане практики. Наш педагог, который курировал прохождение всех этапов квеста, отметил слаженную работу команды и твердые знания наших учащихся. Хочу сказать “Ростелекому” спасибо за то, что ребята получили дополнительные знания и мощный заряд для дальнейшего совершенствования в области цифровой безопасности, — поделилась Тамара Ловничая, директор МОУ лицей №6.
Победителем интеллектуальной игры стала команда из лицея №6 г. Волгограда — каждого игрока организаторы наградили портативной колонкой. Кроме того, все участники в качестве поощрительного приза получили сертификаты в кино.
— Проявление у ребят интереса к знаниям о безопасности в цифровом мире неслучайно — будущее неразрывно связано с применением цифровых технологий как в быту, так и в различных сферах человеческой деятельности. При проведении мероприятий в игровой форме достигается кумулятивный эффект — интересно соревноваться, интересно узнавать новое, интересно совершенствоваться. Мы планируем и дальше организовывать образовательные активности с привлечением к участию все более широкой аудитории, — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в рамках собственной политики социальной ответственности уделяет особое внимание проектам в образовательной, культурной и спортивной сферах. В Волгоградской области национальный провайдер поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех», ежегодно проводит среди студентов вузов интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», развивает сотрудничество с инклюзивным театром «Теплые артисты» и участвует в качестве партнера в различных городских мероприятиях.
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