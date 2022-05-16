В Волгограде матери ребенка-инвалида грозила «уголовка» из-за импортного лекарства









В Волгограде прекратили уголовное преследование женщины, которая купила за границей психотропный препарат для дочери-инвалида, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Жительница Кировского района рассказала о своей беде районному прокурору на личном приеме. Была назначена надзорная проверка.

Установлено, что волгоградка воспитывает 5-летнюю дочь, которая является инвалидом. Ребенок по медицинским показаниям нуждается в приеме препарата для противосудорожной терапии.

Женщина неоднократно обращалась в ГУЗ «Детская больница №1» по вопросу выдачи рецепта на получение препарата, который ей не предоставлялся. В итоге мать заказала препарат из-за рубежа в Интернете. В декабре 2021 года при получении посылки на почте ее задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении женщины началась процессуальная проверка по ст.229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ).

- При надзорном сопровождении прокуратуры Кировского района Волгограда по результатам процессуальной проверки СО-7 СУ УМВД России по г.Волгограду принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях заявительницы состава преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, - сообщила Черединина.

В адрес главного врача ГУЗ «Детская больница №1» внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого ребенок-инвалид обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

Фото из архива ИА «Высота 102»