Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадала 7–летняя девочка

В Михайловском районе Волгоградской области накануне примерно в 11.20 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сообщается о пострадавшем малолетнем ребенке.

— По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2110 двигался по трассе Михайловка — Даниловка со стороны рабочего поселка Даниловка в направлении Михайловки, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На втором километре автодороги водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

По уточненной информации полицейского ведомства, в дорожной аварии пострадали два человека. Госпитализирован водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести. 7-летняя девочка-пассажир автомашины Renault получила ушибы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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