Начальник транспортного цеха ответит за сход вагонов поезда в Волжском

Расследования 14.05.2022 08:18
14.05.2022 08:18
До двух лет лишения свободы грозит начальнику транспортного цеха производственного объединения за сход с рельсов двух вагонов в Волжском Волгоградской области.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следствием установлено, что 21 февраля текущего года, вследствие ненадлежащего исполнения обвиняемым своих обязанностей по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, на участке, примыкающего к станции Волжский Приволжской железной дороги, при выполнении маневровых работ по подаче группы из 7 вагонов на фронт выгрузки, допущен сход двух вагонов по ходу движения.
Установлено, что причиной схода явилось уширение колеи, в следствии наличия кустовой гнилостности деревянных шпал, а сумма причиненного ущерба составила свыше 1,3 миллиона рублей.
Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал в полном объеме.
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