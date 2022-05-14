Начальник транспортного цеха ответит за сход вагонов поезда в Волжском









До двух лет лишения свободы грозит начальнику транспортного цеха производственного объединения за сход с рельсов двух вагонов в Волжском Волгоградской области.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следствием установлено, что 21 февраля текущего года, вследствие ненадлежащего исполнения обвиняемым своих обязанностей по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, на участке, примыкающего к станции Волжский Приволжской железной дороги, при выполнении маневровых работ по подаче группы из 7 вагонов на фронт выгрузки, допущен сход двух вагонов по ходу движения.

Установлено, что причиной схода явилось уширение колеи, в следствии наличия кустовой гнилостности деревянных шпал, а сумма причиненного ущерба составила свыше 1,3 миллиона рублей.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал в полном объеме.



