Общество 12.05.2022 11:59
12.05.2022 11:59
Стал известен финальный состав участников крупнейшего музыкального фестиваля Юга России ParkSeason Fest, который состоится 2 июля 2022 года на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы фестиваля ParkSeason Fest, на большой сцене выступят знаменитые российские группы «Мумий Тролль», «Сплин» и «Би-2», а также Вячеслав Бутусов со своим новым коллективом «Орден Славы».
Все артисты представят часовые концертные программы, в которые войдут как новые композиции, так и самые известные песни, а Вячеслав Бутусов исполнит золотые хиты легендарной группы «Наутилус Помпилиус».
Перед хэдлайнерами сыграют ещё три музыкальных коллектива: молодежная инди-рок-группа из Волгограда «В чём дело?», уже отметившаяся в хит-парадах федеральных радиостанций, питерская рэп-рок команда «Кирпичи» и специальный гость фестиваля – культовая хип-хоп группа Bad Balance во главе с Владом Валовым.
Все выступления состоятся на большой сцене, которая будет специально построена в чаше стадиона «Волгоград Арена».
Концертная программа начнется в 16:00 по местному времени. Хэдлайнеры выйдут на сцену после 18:00. Вход на фестиваль платный.
Напомним, в прошлом году звездный фестиваль ParkSeason Fest прошел в Волгограде в ЦПКиО.
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