Танцующий мост в Волгограде впервые отремонтируют комплексно









Мостовой переход через Волгу в Волгограде, который называют «танцующим» мостом, комплексно отремонтируют впервые с момента его открытия в 2009 году.

- Работы стартовали уже на трех участках. Так, готовность отрезка дороги от Мамаева кургана до эстакады моста составляет 50%, на участке от хутора Бобры до поста весового контроля — 40%, от улицы Ленина в Краснослободске до ерика Верблюд — 95%. Кроме того, запланирован ремонт в границах стапельной площадки в районе ТРК «Европа Сити Молл», - сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Всего дорожникам предстоит отремонтировать 3,4 км покрытия до конца июня текущего года. Они демонтируют изношенное покрытие, уложат два слоя асфальтового покрытия, установят новые знаки и нанесут разметку.

На эти цели по нацпроекту выделено более 114 миллионов рублей.

Напомним, через год после сдачи объекта в эксплуатацию в 2010 году произошло событие, после которого это сооружение стали называть «танцующим» мостом - 20 мая проезжающие водители заметили сильные вибрации на мостовом переходе. Бетонные «волны» достигали в высоту около метра.

В облкомтрансе отмечают, что с тех пор дорожное полотно на мосту частично ремонтировалось, но такой комплексный ремонт проводится на объекте впервые.



