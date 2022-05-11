Общество

Танцующий мост в Волгограде впервые отремонтируют комплексно

Общество 11.05.2022 16:49
11.05.2022 16:49



Мостовой переход через Волгу в Волгограде, который называют «танцующим» мостом, комплексно отремонтируют впервые с момента его открытия в 2009 году. 
- Работы стартовали уже на трех участках. Так, готовность отрезка дороги от Мамаева кургана до эстакады моста составляет 50%, на участке от хутора Бобры до поста весового контроля — 40%, от улицы Ленина в Краснослободске до ерика Верблюд — 95%. Кроме того, запланирован ремонт в границах стапельной площадки в районе ТРК «Европа Сити Молл», - сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Всего дорожникам предстоит отремонтировать 3,4 км покрытия до конца июня текущего года. Они демонтируют изношенное покрытие, уложат два слоя асфальтового покрытия, установят новые знаки и нанесут разметку.  
На эти цели по нацпроекту выделено более 114 миллионов рублей.
Напомним, через год после сдачи объекта в эксплуатацию в 2010 году произошло событие, после которого это сооружение стали называть «танцующим» мостом - 20 мая проезжающие водители заметили сильные вибрации на мостовом переходе. Бетонные «волны» достигали в высоту около метра.
В облкомтрансе отмечают, что с тех пор дорожное полотно на мосту частично ремонтировалось, но такой комплексный ремонт проводится на объекте впервые. 

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