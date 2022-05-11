Спасатели рассказали о поисках прыгнувшего с Волжской ГЭС мужчины

В Волгоградской области продолжаются поиски спрыгнувшего 8 мая с моста Волжской ГЭС неизвестного мужчины. Сегодня, 11 мая, ИА «Высота 102» стали известны подробности поисковой операции.

— Сброс воды в Волго-Ахтубинскую пойму на сегодня составляет порядка 15 000 кубических метров в секунду. Скорость течения в месте предполагаемого входа в воду около 2,5 метра в секунду, — рассказал информагентству директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский. — Водолазов туда не пустишь, это просто опасно для жизни. Тело могло закрутить в воронку, а могло и отнести намного дальше первоначального места поисков.

При таком сильном течении тело погибшего через час уже могло оказаться на расстоянии до девяти километров, пояснил директор службы.

— В настоящий момент поиски продолжаются. Спасатели выходят с утра и продолжают находиться в акватории до сумерек. Исследуется правый берег Волги. Специалисты применяют в своей работе эхолот, — сообщил Илья Будиловский.