С моста на Волжской ГЭС спрыгнул человек









Сегодня, 8 мая, неизвестный мужчина прыгнул с моста Волжской ГЭС, который соединяет два города - Волгоград и Волжский. Как сообщают очевидцы, в настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

На видео, которое было размещено сегодня в социальных сетях, запечатлено, как мужчина прыгает с моста и не всплывает.

Информацию об этом происшествии «Высоте 102» подтвердил директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский.

- Да, такое происшествие было. Примерно три часа назад это произошло. Он не всплыл. Ситуация осложняется тем, что там открыты шандоры, через которые идет сброс воды в Волго-Ахтубинскую пойму. Сброс порядка 15 тысяч кубометров в секунду, поэтому спасатели не могут там работать. Это опасно для жизни. Экипаж ведет наблюдение на безопасном расстоянии, - сообщил Илья Будиловский.



