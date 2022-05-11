МЧС предупредило о шторме в Волгограде и области в ближайшие часы

ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня, 11 мая, выступило с предупреждением об усилении ветра в региона до конца дня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение чрезвычайного ведомства, порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду.

– Днем и с сохранением до конца суток 11 мая на территории Волгоградской области и в Волгограде ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 15-20м/с, – предупредили в региональном управлении. – В связи с этим обращаемся к жителям региона с убедительной просьбой сохранять меры безопасности.

На улице не следует оставлять автомобили под деревьями или неустойчивыми конструкциями. Также не следует рядом с ними оставаться и пешеходам. Отдельно в МЧС просят волгоградцев воздержаться от розжига костров в ветреную погоду.

– Не бросайте окурки и спички, помните, что именно такая халатность чаще всего становится причиной бесконтрольного разгула огненной стихии, – предупреждают спасатели. – В случае пожара следует звонить по телефону «101»