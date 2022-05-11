Общество 11.05.2022 08:52
11.05.2022 08:52
В Кумылженском районе Волгоградской области приводят в порядок памятник Донскому казачеству. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал в соцсетях глава района Валерий Денисов. В настоящее время ведутся ремонтные работы на постаменте. Работы, по словам главы, финансируются из районного бюджета, а также при поддержке спонсоров.
Напомним, памятник был установлен еще в 1993 году и посвящен событиям гражданской войны, разделивших казаков на белых и красных. С площадки, где стоит скульптура всадника и коня, открывается потрясающий вид на леса и реки донского края. Как правило, здесь всегда останавливаются туристы для фотосессии.
Фото vk.com/kumilga_news
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