В Волгограде на время праздничных мероприятий 9 мая временно изменена схема движения общественного транспорта. Главной проблемой пассажиров на ближайшие несколько часов станет преодоление участка проспекта Ленина в границах от Современника до Мамаева кургана: маршрутки пустят в объезд, а скоростной трамвай и вовсе будет проскакивать остановки.

Скоростной трамвай:

- С 10:00 до 14:30 вагоны не будут останавливаться на остановках «Мамаев курган» и «Стадион». Интервал движения на протяжении всего дня составит не более 3 минут.

Автобусы:

- С 9:00 до 11:30 автобусы №№ 2, 6, 88, 89э и 21 проследуют к ж/д вокзалу через улицы им. Порт-Саида и Коммунистическую с приостановкой движения на период прохождения военной техники. Автобусный маршрут №2 будет работать без заезда на площадь Ленина, а маршруты №6 и №21 при движении с вокзала через улицу Порт-Саида и пр. Ленина сделают разворот на Аллее Героев для посадки пассажиров на остановке «Ул. Комсомольская».

- До 14.00 маршрут № 35 с ул. 7-ой Гвардейской повернет на ул. Коммунистическую, затем проследует через ул. Глубокоовражную на конечную остановку к Детскому Центру без выезда на Набережную 62-ой Армии.

- После салюта и праздничного фейерверка автобусы будут работать до 23:00. На маршруты №№2, 6, 21, 88 с отправлением от ост. «Железнодорожный вокзал» и №55 с отправлением от ост. «Детский центр» пустят дополнительные автобусы.

- Маршрут №65 заберет пассажиров на ближайших к Центральной набережной остановочных пунктах.

Троллейбусы:

- с 10:00 до 14:00 при движении с северных районов троллейбусы маршрутов №№ 8а, 10а, 9 и 9а продолжат работу в измененных границах до остановки «Дворец Спорта».

С южной части города маршрут № 8а будет следовать до остановки «Ул. Порт-Саида».

Маршрут № 9 будет разворачиваться у остановки «Современник».

Троллейбусы №10а при движении из Дзержинского района проследуют до остановки «Детский Центр», где развернутся для движения в обратном направлении до ост. «Ул. Землячки».

Троллейбусный маршрут № 15а продолжит работу в своих обычных границах.

Маршрутки:

- 9 мая временно скорректированы автобусные маршруты №3с, №98 и №31к.

С 10:00 до 14:00 маршрутки № 3с будут проезжать по ул. Гагарина, Коммунистической, Хиросимы на 2-ую Продольную, далее по маршруту.

Маршруты № 98 и 31к обеспечат перевозку пассажиров без заезда на Набережную им. 62-ой Армии, при этом маршрут № 98 с 10:00 до 13:30 будет следовать по ул. Гагарина и ул. Коммунистической.