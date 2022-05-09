Общество

Работа общественного транспорта в Волгограде 9 мая: как попасть в центр и выбраться из него

Общество 09.05.2022 09:28
09.05.2022 09:28


В Волгограде на время праздничных мероприятий 9 мая временно изменена схема движения общественного транспорта. Главной проблемой пассажиров на ближайшие несколько часов станет преодоление участка проспекта Ленина в границах от Современника до Мамаева кургана: маршрутки пустят в объезд, а скоростной трамвай и вовсе будет проскакивать остановки. 

Скоростной трамвай: 

- С 10:00 до 14:30 вагоны не будут останавливаться на остановках «Мамаев курган» и «Стадион». Интервал движения на протяжении всего дня составит не более 3 минут. 

Автобусы: 

- С 9:00 до 11:30 автобусы №№ 2, 6, 88, 89э и 21 проследуют к ж/д вокзалу через улицы им. Порт-Саида и Коммунистическую с приостановкой движения на период прохождения военной техники.  Автобусный маршрут №2 будет работать без заезда на площадь Ленина, а маршруты №6 и №21 при движении с вокзала через улицу Порт-Саида и пр. Ленина сделают разворот на Аллее Героев для посадки пассажиров на остановке «Ул. Комсомольская».

- До 14.00 маршрут № 35 с ул. 7-ой Гвардейской повернет на ул. Коммунистическую, затем проследует через ул. Глубокоовражную на конечную остановку к Детскому Центру без выезда на Набережную 62-ой Армии. 

После салюта и праздничного фейерверка автобусы будут работать до 23:00. На маршруты №№2, 6, 21, 88 с отправлением от ост. «Железнодорожный вокзал» и №55 с отправлением от ост. «Детский центр» пустят дополнительные автобусы. 

- Маршрут №65 заберет пассажиров на ближайших к Центральной набережной остановочных пунктах. 

Троллейбусы: 

с 10:00 до 14:00 при движении с северных районов троллейбусы маршрутов №№ 8а, 10а, 9 и 9а продолжат работу в измененных границах до остановки «Дворец Спорта».

С южной части города маршрут № 8а будет следовать до остановки «Ул. Порт-Саида». 

Маршрут № 9 будет разворачиваться у  остановки «Современник». 

Троллейбусы №10а при движении из Дзержинского района проследуют до остановки «Детский Центр», где развернутся для движения в обратном направлении до ост. «Ул. Землячки». 

Троллейбусный маршрут № 15а продолжит работу в своих обычных границах. 

Маршрутки: 

- 9 мая временно скорректированы автобусные маршруты №3с, №98 и №31к. 

С 10:00 до 14:00 маршрутки № 3с будут проезжать по ул. Гагарина, Коммунистической, Хиросимы на 2-ую Продольную, далее по маршруту. 

Маршруты № 98 и 31к обеспечат перевозку пассажиров без заезда на Набережную им. 62-ой Армии, при этом маршрут № 98 с 10:00 до 13:30 будет следовать по ул. Гагарина и ул. Коммунистической.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
09.05.2022 12:41
Общество 09.05.2022 12:41

0
Далее
Общество
09.05.2022 12:28
Общество 09.05.2022 12:28

0
Далее
Общество
09.05.2022 11:41
Общество 09.05.2022 11:41

0
Далее
Общество
09.05.2022 11:02
Общество 09.05.2022 11:02

0
Далее
Общество
09.05.2022 10:47
Общество 09.05.2022 10:47

0
Далее
Общество
09.05.2022 10:19
Общество 09.05.2022 10:19

0
Далее
Общество
09.05.2022 09:57
Общество 09.05.2022 09:57

0
Далее
Общество
09.05.2022 09:49
Общество 09.05.2022 09:49

0
Далее
Общество
09.05.2022 09:12
Общество 09.05.2022 09:12

0
Далее
Общество
09.05.2022 08:19
Общество 09.05.2022 08:19

0
Далее
Общество
08.05.2022 18:44
Общество 08.05.2022 18:44

0
Далее
Общество
08.05.2022 17:36
Общество 08.05.2022 17:36

0
Далее
Общество
08.05.2022 15:28
Общество 08.05.2022 15:28

0
Далее
Общество
08.05.2022 15:08
Общество 08.05.2022 15:08

0
Далее
Общество
08.05.2022 14:18
Общество 08.05.2022 14:18

0
Далее

Лента новостей

12:41
Владимир Путин возглавил «Бессмертный полк» в СталинградеСмотреть фотографии
12:28
«Освобождению Донбасса – трехкратное "Ура!"»: в Волгограде стартовало шествие «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
11:41
Сотни горожан столпились у рамок на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
Волгоградский парад Победы закрыли самолеты с портретом ПутинаСмотреть фотографии
10:47
Лайнер авиакомпании «Россия» сломался в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
Губернатор Бочаров открыл в Волгограде парад ПобедыСмотреть фотографии
09:57
Зрителями парада на главной площади Волгограда стали фронтовики и тысячи горожанСмотреть фотографии
09:49
Волгоградцы сообщают о хакерской атаке ТВ-каналовСмотреть фотографии
09:28
Работа общественного транспорта в Волгограде 9 мая: как попасть в центр и выбраться из негоСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда ввели запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
08:33
Волгоград отмечает Победу: смотрите первый фоторепортаж этого дняСмотреть фотографии
08:19
В центре Волгограда введен пешеходный режим: будет перекрыт проспект ЛенинаСмотреть фотографии
07:00
Заметки астролога: рекомендации с 9 по 15 мая 2022г.Смотреть фотографии
22:04
Гнилой да Вшивое: в три водоема в Волго-Атубинской вольют 413 миллионовСмотреть фотографии
21:13
В Волгограде два человека пострадали при розжиге костра баллончикомСмотреть фотографии
20:47
Троих пострадавших в страшном ДТП доставили вертолетом в ВолгоградСмотреть фотографии
20:33
Компания молодежи разбилась на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде из-за угроз эвакуировали торговый центрСмотреть фотографии
19:48
Посетители эко-парка под Волгоградом отравили карликовых козСмотреть фотографии
18:44
На аэродроме под Волгоградом назвали лучших пилотов авиагонокСмотреть фотографии
17:36
Волгоградские силовики поздравили рожденную в Доме Павлова дитя СталинградаСмотреть фотографии
17:05
Губернатор Волгоградской области отчитался о доходахСмотреть фотографии
16:16
С моста на Волжской ГЭС спрыгнул человекСмотреть фотографии
15:28
На Мамаевом кургане в Волгограде выстрелили из дивизионных пушекСмотреть фотографии
15:08
Начальник УФСБ по Волгоградской области навестил ветерана контрразведкиСмотреть фотографии
14:59
ДТП с шестью пострадавшими произошло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
Центр Волгограда обнесли заборомСмотреть фотографии
13:32
Роковое ДТП с мотоциклом в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Губернатор Волгоградской области собрал силовиковСмотреть фотографии
12:32
К Вечному огню на Аллее Героев в Волгограде возложили цветы и венкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 